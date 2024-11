Fonte foto: 123RF

Oggi sarà possibile osservare in cielo l’attesa Luna Piena del 15 novembre, o “Luna del Castoro”, il perigeo che conclude un’entusiasmante sequenza di quattro Superlune.

Tutto è iniziato ad agosto con la famosa “Luna Blu” e, da allora, ogni mese ha tenuto appassionati di astronomia e semplici curiosi con gli occhi rivolti verso il nostro satellite, più brillante che mai.

Curiosità sulla Luna piena del 15 novembre

La Luna piena di oggi, venerdì 15 novembre 2024, dovrebbe essere già visibile alle ore 16:29 EST, e promette di mostrarsi come un evento astronomico speciale. Infatti, rappresenta l’ultima delle quattro Superlune consecutive di quest’anno. Assistere a una sequenza del genere non è facile ma, nel 2024, i mesi di agosto, di settembre, di ottobre e novembre hanno avuto tutti la loro Superluna.

Il nostro satellite, che apparirà leggermente più grande e brillante del solito grazie alla sua posizione ravvicinata alla Terra, chiamata perigeo, sarà anche declinato con vari nomi differenti, in base alle diverse culture e tradizioni in tutto il mondo.

Nel calendario tradizionale degli indigeni nordamericani, ad esempio, questa Superluna è nota come “Luna del Castoro” (e anche noi, adesso, la chiamiamo così) o “Luna Ghiacciata”: si tratta di appellativi che risalgono agli anni ’30 e furono resi popolari dal cosiddetto Almanacco del Contadino del Maine. Secondo una delle interpretazioni, indicano il momento in cui, a metà autunno, bisognava posizionare le trappole per castori prima che le paludi congelassero, garantendo alla popolazione una riserva di pellicce calde per l’inverno.

La Superluna del 15 novembre coincide anche con numerose celebrazioni nazionali importanti per diverse culture. Innanzitutto, per le comunità indiane, si tratta di Kartik Purnima, cioè la Luna piena del mese lunare di Kartik, che ha un profondo significato spirituale per induisti, jainisti e sikh, ognuno dei quali festeggia la ricorrenza per motivi specifici.

In Thailandia, il plenilunio di novembre è associato alla festa di Loy Krathong, un evento in cui le persone creano e decorano piccoli cesti galleggianti che vengono, poi, lasciati scivolare sui fiumi come simbolo di rispetto e purificazione. In Cambogia, segna il Bon Om Touk, il Festival delle Acque, durante il quale si tengono gare di dragoni su barche tradizionali.

Anche in Myanmar, il Tazaungdaing Festival, celebrato in occasione di questa Luna, prevede il lancio di mongolfiere illuminate o cariche di fuochi d’artificio: un’usanza spettacolare che risale a epoche antecedenti il buddhismo.

Come osservare la Superluna

La “Luna del Castoro” di oggi sarà visibile in concomitanza con l’ammasso stellare delle Pleiadi, che apparirà nelle vicinanze del nostro satellite, amplificando la spettacolarità del fenomeno per tutti gli osservatori.

L’autunno è il periodo dell’anno in cui le giornate si accorciano sensibilmente, con il giorno del solstizio d’inverno che segna il periodo di luce solare più breve dell’anno, anche se, va specificato, il tramonto più precoce si verificherà qualche settimana prima del solstizio stesso. Tale condizione rappresenta un’opportunità in più per apprezzare il cielo notturno con meno inquinamento luminoso e una visibilità delle stelle e dei corpi celesti al massimo grado di nitidezza.

Quest’anno, le quattro Superlune consecutive hanno suscitato curiosità in tutto il mondo, a cominciare dalla “Luna Blu” dello scorso agosto. Per quanto riguarda la Superluna di oggi, in Italia il momento di massima visibilità sarà intorno alle 22:28, mentre per chi si trova sulla costa Est degli Stati Uniti, l’apice si verificherà nel pomeriggio, e a Hong Kong la visione culminerà all’alba del 16 novembre.

Il fenomeno si potrà vedere nitidamente a occhio nudo in modi diversi, in base al fuso orario e alla posizione geografica. In alcune città come New York, la Luna dovrebbe sorgere quando il Sole è ancora visibile, sviluppando un suggestivo momento in cui cielo e orizzonte si tingono di colori crepuscolari, mentre la Luna si mostra in tutta la sua luminosità. Tale evento, sebbene non raro, è unico per le sfumature e le atmosfere da cartolina che è in grado di creare.

Il consiglio migliore, insomma, rimane quello di osservare la Superluna da una posizione lontana dalle luci artificiali dei centri urbani, senza bisogno di avere a disposizione telescopi o binocoli. A meno che non si desideri “dare un’occhiata” più approfondita e “scientifica” al fenomeno. Buona visione!