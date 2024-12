Anno nuovo, nuovo calendario lunare. Il 2025 si apre con un primo evento da ammirare in tutto il suo splendore, letteralmente: la Luna del lupo, il prossimo lunedì 13 gennaio. Si tratta della prima Luna piena dell’anno, luminosissima e in grado di essere osservata anche a occhio nudo senza l’ausilio di dispositivi di alcun tipo. Ma vediamo nel dettaglio.

Quando vedere la prima Luna piena del 2025

Il primo ciclo lunare di gennaio si suddivide così:

Primo Quarto – 6 gennaio, 23:56 GMT

Luna Piena – 13 gennaio, 22:27 GMT

– 13 gennaio, 22:27 GMT Ultimo Quarto – 21 gennaio, 20:31 GMT

Luna Nuova – 29 gennaio, 12:36 GMT

La data da segnare, dunque, è il 13 gennaio 2025 quando nel cielo notturno sarà possibile ammirare la prima Luna piena dell’anno. Il momento di massima visibilità è alle ore 22:27 di quel lunedì, ma già la domenica precedente sarà ben visibile e quasi del tutto piena. Quel giorno il nostro satellite raggiunge la sua massima luminosità ed è per tale ragione che, come anticipato, si potrà osservare a occhi nudo. Non serve alcuno strumento!

La prima Luna piena del 2025 è in Gemelli vicino a Marte e alla stella Pollux, mentre il giorno dopo – 14 gennaio – si sposta nella costellazione del Cancro.

Un evento speciale: il Lunistizio maggiore

Il 13 gennaio 2025 è una data particolare non solo per via della prima Luna piena dell’anno, ma anche per un fenomeno conosciuto come lunistizio maggiore. In parole povere, la Luna sorge nel punto più settentrionale possibile sull’orizzonte, lo stesso che accade quando ci riferiamo al solstizio (che riguarda il Sole, ovviamente). Ogni mese si ripete il lunistizio ma il lunistizio maggiore (o minore), quindi quello che determina la distanza massima del satellite, si verifica ogni 18,6 anni.

Perché si chiama Luna del lupo

Come ogni Luna piena che si rispetti, anche la prima di questo nuovo anno ha un nome particolare e con un significato specifico. Il lupo è da sempre una creatura associata alla Luna, protagonista di storie, miti e leggende (pensiamo ai licantropi) che si basano proprio sulla atavica connessione tra animale e satellite.

Le popolazioni antiche sia in America che in Europa hanno coltivato nel loro immaginario molte storie attorno ai lupi e, in particolare, la Luna piena di gennaio è a loro “dedicata” perché proprio durante le notti buie di inizio anno si potevano sentire gli ululati di questi animali. Versi dovuti con molta probabilità alla scarsità di prede, quindi di cibo, ma sappiamo anche che per i lupi ululati e suoni sono parte di un complesso linguaggio che consente loro di comunicare.

Spostandoci da una cultura all’altra, alla Luna piena del lupo nel tempo sono stati dati diversi appellativi. Nella cultura celtica, ad esempio, si parla di Luna Calma mentre andando nell’America del Nord si parla di Luna Vecchia o Luna Fredda (quest’ultimo in particolare nome Cherokee). E ancora nella cultura cinese viene chiamata Luna della Festa, mentre in diverse aree a Sud del globo troviamo: Luna dell’Orso, Luna della Caccia all’Orso, Luna dell’Oca, Luna del Fieno, Luna del Cervo, Luna del Tuono, Luna dell’Idromele.

Quando sarà la prossima Luna piena

Se doveste perdervi lo spettacolo della prima Luna piena del 2025, potrete attendere la seconda! Ovviamente parliamo della Luna piena di febbraio che raggiunge la sua “pienezza” e massima luminosità mercoledì 12 febbraio alle 13:53. In questo giorno il nostro satellite si trova nella costellazione del Leone.