Uno degli spettacoli naturali più apprezzati è senza dubbio la Luna piena. A motivare questo grande interesse ci sono svariati elementi, a partire dalla romanticizzazione del nostro satellite naturale. Dalla letteratura al cinema, siamo tutti spinti a sentir battere il cuore molto più forte quando si è sotto la sua luce.

Al tempo stesso, però, si tratta di qualcosa di magnifico che non necessita di strumenti per poterlo apprezzare, il che amplia nettamente la platea degli appassionati. Detto ciò, quando ci sarà la prossima Luna piena di novembre 2024?

La prossima Luna piena

La prossima Luna piena del 2024 sarà visibile il 15 novembre. Sarà apprezzabile ovviamente per alcune giornate, sia chiaro, ma questo è il giorno da cerchiare in rosso sul proprio calendario. In questa fase il nostro satellite naturale sarà nella costellazione del Toro. Non è da escludere, inoltre, che possa essere affiancato dall’ammasso stellare delle Pleiadi.

Stando a quanto riportato dalla NASA, che definiremmo una fonte di cui poterci fidare, la Luna raggiungerà il massimo dell’illuminazione intorno alle ore 21:28 della sera del 15 novembre. Sarà possibile ammirarla in questo stato fino a domenica 17 novembre.

Luna piena del Castoro

Non tutti sanno che il plenilunio di novembre, il penultimo dell’anno, porta con sé una denominazione molto particolare. Si parla infatti di Luna del Castoro, ma perché? Tutto deriva dall’attività di questi animali, che durante l’undicesimo mese dell’anno si preparano per la stagione fredda.

Costruiscono dighe e mettono da parte molto cibo all’interno delle proprie tane. I cacciatori, in tempi lontani, erano soliti piazzare numerose trappole per catturarli, aiutati dalla luce della grande Luna sopra di loro. Tutto ciò potrebbe aver influito nettamente sulla scelta del nome.

Non mancano però anche altri nomi particolari in merito a questo specifico plenilunio, come sempre legati a elementi pratici e naturali. Si parla di Luna della Brina nella cultura nativo-americana. Gli indigeni del territorio statunitense avevano inoltre anche un’altra definizione: Luna Gelida.

In Oriente, nello specifico in Cina, si parla invece di Luna Bianca, mentre la cultura celtica si riferisce a essa in questa fase come alla Luna Oscura. La tradizione Wiccan cita la Luna della Neve e la cultura Cherokee offre tracce della Luna del Baratto. Ecco altri nomi appartenenti a differenti culture diffuse nell’emisfero sud:

Luna del Mais;

Luna del Latte;

Luna dei Fiori;

Luna della Lepre.

Luna piena del 2025, il calendario

Quella del 15 novembre 2024 sarà la penultima Luna piena di quest’anno. Sarà seguita dopo un mese esatto dal plenilunio di dicembre. In molti però hanno già lo sguardo rivolto al 2025, ed ecco dunque il calendario del nostro satellite per i mesi che verranno: