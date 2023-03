5 luoghi delle serie tv che si possono visitare

Le serie tv non sono soltanto intrattenimento, ma molto di più. Tra le altre cose, possono diventare uno spunto per organizzare la prossima vacanza. Proprio così: molti luoghi mostrati nella nostra serie tv del cuore esistono davvero e possono essere visitati (e, anzi, spesso proprio in seguito al successo televisivo diventano delle mete frequentatissime). In Italia e all’estero, ecco sette località che abbiamo visto sul piccolo schermo e che, volendo, si possono vedere anche dal vivo.

Squid Game: Seoul

La celebre serie sudcoreana di Netflix, della quale si attende la seconda stagione, è stata girata in varie località tra cui Seoul, capitale della Corea del Sud. Nella serie si riconoscono in particolare la stazione di Sangbong e il polo tecnologico Daejeon, ma in città ci sono ovviamente molti luoghi di interesse artistico, storico e culturale da vedere, tra cui numerosi templi.

The White Lotus: Hawaii e Sicilia

La serie antologica The White Lotus, visibile in Italia su Sky e in streaming su NOW, fa sicuramente venire voglia di partire per una vacanza dal momento che ogni stagione è ambientata in un lussuosissimo resort. La prima stagione si svolge alle Hawaii, al Four Seasons Resort Maui (che nella finzione è, appunto, il resort The White Lotus). Il set della seconda stagione, decisamente più a portata di mano, è invece il San Domenico Palace di Taormina, in Sicilia, non distante dal Teatro Greco.

Bridgerton

In attesa della terza stagione di Bridgerton, in arrivo prossimamente su Netflix, perché non vedere con i propri occhi alcune delle bellissime location della serie? Le prime due stagioni sono girate a Londra, Bath e dintorni e in particolare è possibile visitare Ranger’s House: nella finzione è la villa della famiglia Bridgerton, nella realtà un museo che espone quadri e opere d’arte. Il parco reale Windsor Great Park, a sud di Windsor, è invece una delle località in cui è stata girata la seconda stagione.

Friends

L’iconica serie degli anni Novanta, disponibile su Netflix, è ambientata a New York City, in particolare nel Greenwich Village, sebbene le riprese degli interni delle abitazioni siano state effettuate in studio, in California. Poco importa: viaggiando a NYC si può comunque raggiungere il 90 Bedford Street nel West Village, ovvero l’appartamento (inquadrato dall’esterno) in cui vivono i protagonisti, e anche il ristorante Little Owl, la caffetteria frequentata dagli inseparabili amici.

Emily in Paris

Il nome non lascia dubbi: questa serie Netflix è la scelta giusta per sognare le romantiche e modaiole atmosfere di Parigi. La protagonista Emily visita praticamente tutte le principali attrazioni turistiche della città, ma se si vogliono seguire le sue orme anche per la pausa caffè, allora è d’obbligo fermarsi allo storico Café de Flor.