Lupin: ecco quando arriva la seconda parte

Netflix ha confermato l’arrivo della seconda parte di Lupin. La serie tv, che vede Omar Sy nei panni del ladro gentiluomo, ha debuttato sulla piattaforma di streaming a gennaio 2021. In poche settimane ha raggiunto un record di visualizzazioni, diventando uno dei titoli più visti del canale.

La storia, ispirata ai romanzi di Maurice Leblanc, è stata rivisitata da tanti film, ma ha acquisito successo soprattutto grazie alla serie animata degli anni Novanta. La serie Netflix ha trattato in chiave moderna la storia, grazie alla scrittura di George Kay e François Uzan e la regia di Louis Leterrier e Marcela Said. La prima parte era composta da cinque episodi e ha presentato il personaggio Assane Diop, addetto alle pulizie presso il Museo del Louvre a Parigi, che un giorno decide di mettere a segno un colpo proprio all’interno dell’edificio, lasciandosi ispirare proprio da Lupin. Naturalmente le cose si complicano e Assane dovrà affidarsi al suo intuito e alla sua intelligenza. La prima parte ha lasciato tante domande sospese, ma finalmente tra qualche mese il pubblico potrà scoprire l’evolversi delle vicende perché Netflix ha annunciato l’arrivo della seconda parte.

Lupin 2: ecco la data ufficiale svelata da Netflix

La prima parte di Lupin ha esordito su Netflix l’8 gennaio 2021. La piattaforma di streaming ha ora rivelato che la seconda parte uscirà nell’estate 2021.

Infatti, la prima stagione era stata suddivisa in due parti, da cinque episodi ciascuna. Quindi, le riprese erano già terminate da tempo. Inizialmente, si pensava che la pandemia rallentasse la pubblicazione, ma la compagnia ha accelerato le tempistiche in modo da assicurare l’uscita dei nuovi episodi entro l’anno.

Le regia del nuovo capitolo è stata affidata a due professionisti dell’intrattenimento: Ludovic Bernard (che ha già lavorato allo show The Climb) ha diretto gli episodi 6 e 7 mentre Hugo Gélin (Love at second sight) si è occupato degli episodi 8, 9 e 10. Quindi le puntate avranno tratti stilistici leggermente differenti. Ma niente paura: il cast al completo ritornerà.

Cast della seconda parte di Lupin

In particolare vedremo cosa succederà al protagonista Assane Diop (Omar Sy) la cui esistenza è stata rivoluzionata dalla morte del padre, accusato di un crimine mai commesso.

Accanto a lui troveremo i seguenti attori e relativi ruoli:

Vincent Londez è il Capitano Romain Laugier

è il Capitano Romain Laugier Ludivine Sagnier è Claire, ex moglie di Assane

è Claire, ex moglie di Assane Clotilde Hesme è Juliette Pellegrini

è Juliette Pellegrini Nicole Garcia è Anne Pellegrini

è Anne Pellegrini Hervé Pierre è Hubert Pellegrini

è Hubert Pellegrini Soufiane Guerrab è Youssef Guedira

è Youssef Guedira Antoine Gouy è Benjamin Ferel

è Benjamin Ferel Shirine Boutella è Tenente Sofia Belkacem

è Tenente Sofia Belkacem Fargass Assandé è Babakar Diop

Lupin in un’intervista con Netflix, in occasione dell’annuncio dell’uscita della seconda parte ha parlato e raccontato il suo personaggio. Lo ha descritto come carismatico e intelligente, un mago del travestimento e dell’invisibilità. Nella seconda parte questi aspetti, che ruotano principalmente attorno al personaggio interpretato da Omar Sy, rimarranno e renderanno lo show ancora più avvincente.