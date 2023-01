Cosa c'è di nuovo su Netflix a gennaio 2023

Anno nuovo, catalogo rinnovato! Il mese di gennaio 2023 su Netflix è caratterizzato dall’uscita di tanti nuovi film, serie tv e documentari, alcuni dei quali attesi da tempo. È il caso, ad esempio, di La vita bugiarda degli adulti, serie originale tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante. Tra le novità più attese ci sono anche la seconda stagione di Vikings: Valhalla, la seconda stagione di Ginny e Georgia e il documentario su Pamela Anderson intitolato Pamela, a love story.

Ecco tutte le altre uscite di gennaio 2023 su Netflix.

Le serie tv di gennaio 2023 su Netflix

Tra le serie tv in uscita a gennaio 2023 su Netflix c’è anche Madoff – Il mostro di Wall Street, docuserie che racconta la verità sul famigerato schema Ponzi da 64 miliardi di dollari ideato da Bernie Madoff, idolatrato statista di Wall Street che, attraverso un business fraudolento, ha distrutto le vite di innumerevoli investitori che si erano fidati di lui. Sta per arrivare anche la terza stagione di Sky Rojo, ambientata sei mesi dopo la battaglia finale: le protagoniste Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) e Gina (Yany Prado) scoprono di non essere ancora davvero libere e che per lasciarsi alle spalle il passato devono eliminare Romeo (Asier Etxeandia). Ecco quali sono gli altri titoli di serie tv da tenere d’occhio.

1° gennaio : Caleidoscopio, La via del grembiule – Lo yakuza casalingo, The Good Doctor 5

: Caleidoscopio, La via del grembiule – Lo yakuza casalingo, The Good Doctor 5 4 gennaio : La vita bugiarda degli adulti, Madoff – Il mostro di Wall Street

: La vita bugiarda degli adulti, Madoff – Il mostro di Wall Street 5 gennaio : Copenhagen Cowboy, Totenfrau – La signora dei morti, Ginny & Georgia 2

: Copenhagen Cowboy, Totenfrau – La signora dei morti, Ginny & Georgia 2 12 gennaio : Makanai, Vikings: Valhalla 2

: Makanai, Vikings: Valhalla 2 13 gennaio : Sky Rojo 3, Love Life 2, Break Point

: Sky Rojo 3, Love Life 2, Break Point 19 gennaio : Junji Ito Maniac, That ’90s Show

: Junji Ito Maniac, That ’90s Show 20 gennaio : Candidato unico

: Candidato unico 26 gennaio : Record of Ragnarok 2 (episodi 1-10)

: Record of Ragnarok 2 (episodi 1-10) 27 gennaio: Lockwood & Co.

I film di gennaio 2023 su Netflix

Tra i film in uscita a gennaio 2023 su Netflix particolare attenzione e attesa sono rivolti a The Pale Blue Eye – I delitti di West Point, con Christian Bale, Harry Melling, Gillian Anderson, Lucy Boynton, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones, Harry Lawtey, Simon McBurney, Hadley Robinson, Timothy Spall e Robert Duvall. Kai, l’autostoppista con l’accetta è invece un documentario che racconta la vera storia di Caleb "Kai" McGillivary, un uomo senza fissa dimora che prima diventa celebre per aver salvato una donna da un assalto violento e poi viene accusato di omicidio.