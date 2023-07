MacBook Air, il prezzo è bassissimo: offerta mai vista prima

Fonte foto: iStock

Leggero e sottile, il MacBook Air è il non plus ultra per chi ama lavorare senza vincoli di "postazione". Con un peso inferiore al chilogrammo e facilmente trasportabile ovunque, ti permette di lavorare dove più prefirisci: nel giardino di casa, dentro un bar, in spiaggio o in ufficio (ovviamente).

Un ultraportatile che, al tempo stesso, sa garantire prestazioni identiche a quelle di notebook di gran lunga più pesanti e meno "portatili". Merito del chip Apple M1, capace di garantire un miglioramento delle prestazioni rispetto alla generazione di chip precedenti decisamente notevole. Il tutto a un prezzo mai visto prima d’ora: grazie allo sconto top garantito da Amazon, infatti, potrai risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino. A questo si aggiunge la possibilità di pagarlo a rate senza interessi e senza spese di istruttoria, per una promozione da non farsi assolutamente scappare.

MacBook Air scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Portabilità e potenza di calcolo in una combinazione unica nel suo genere. Con uno spessore inferiore a mezzo centimetro (nel punto più sottile) e un peso di poco superiore al chilogrammo, il MacBook Air è quanto di meglio la categoria degli ultrabook possa offrire. Soprattutto tenendo in considerazione le performance che il chip Apple M1 garantisce.

Il nuovo SoC sviluppato in quel di Cupertino si compone di una CPU 8-core e di una GPU 7-core, in grado di eseguire senza troppi problemi anche gli applicativi più pesanti. Il MacBook Air permette così di montare video o editare foto in una manciata di secondi, senza l’obbligo di dover stare chiusi in casa a lavorare.

La batteria, infatti, garantisce un’autonomia massima di 18 ore: potrai lavorare quasi un giorno completo senza avere la necessità di ricaricarlo. Insomma, potrai decidere di passare la giornata al parco o in spiaggia e continuare a lavorare senza problemi. Anche perché la connettività WiFi 6 assicura una velocità di navigazione superiore al gigabit.

Lo schermo Retina Display merita poi un discorso a parte. Dotato di un’ampia gamma cromatica, è caratterizzato da immagini che hanno un livello di dettagli e un realismo senza paragoni. La tecnologia True Tone, poi adatta il bilanciamento del bianco e le altre impostazioni al calore della luce dell’ambiente in cui ti trovi, offrendoti sempre la miglior visione possibile.

MacBook Air a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Come accennato inizialmente, l’offerta sul MacBook Air disponibile oggi su Amazon è di quelle da non lasciarsi scappare troppo a cuor leggero. L’ultrabook della Mela Morsicata può essere infatti acquistato con uno sconto del 27% sul listino, con il prezzo che crolla a 899,00 euro. Rispetto ai 1.229,00 euro del prezzo consigliato, il risparmio è notevole: acquistandolo in offerta lo paghi 330 euro in meno.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al loro account possono poi scegliere di pagare a rate, senza interessi né spese di istruttoria. Se si sceglie questa modalità di pagamento prima del checkout il MacBook Air costa 179,80 euro al mese per cinque mesi.

