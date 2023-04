Mac mini, offerta incredibile e prezzo crollato: va comprato ora

Non solo laptop. Quando si parla di computer portatili Apple, infatti, è impossibile non pensare anche al Mac mini. Il computer desktop della Mela morsicata è infatti estremamente compatto, senza che sia però necessario fare rinunce di alcun genere.

Il Mac Mini di Apple garantisce la stessa potenza di elaborazione di un MacBook, in un corpo decisamente più compatto rispetto a quello dei laptop della Mela Morsicata. Largo e spesso meno di 20 centimetri e alto appena 3,5 centimetri, il computer desktop della Casa di Cupertino può essere sistemato su qualunque scrivania senza occupare troppo spazio. Un vero e proprio campione di efficienza e versatilità disponibile oggi al prezzo più basso di sempre su Amazon Un’offerta top da non lasciarsi scapparee acquistabile a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. per nessuna ragione.

Apple Mac mini scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Mini in tutto, tranne che sul fronte delle prestazioni: grazie al chip M2, il computer desktop della Casa di Cupertino garantisce prestazioni di altissimo livello. Il SoC progettato e realizzato dalla stessa Apple, con la sua CPU 8-core, la GPU 10-core e al supporto degli 8 GB di memoria di lavoro, può essere utilizzato senza problemi anche per i task più complessi. Potrai sfruttarne la potenza per modificare foto, montare video o programmare app e altri applicativi. Insomma, un PC estremamente versatile che può essere utilizzato indifferentemente a lavoro o per progetti personali.

Nella parte posteriore, poi, è possibile trovare porte di ogni genere, da sfruttare per collegare periferiche di tutti i tipi. Le porte Thunderbolt 4, ad esempio, possono essere sfruttate per collegare monitor o dispositivi di memoria e scambiare dati ad alta velocità; le porte USB type-A, invece, permettono di collegare periferiche locali. La connettività alla Rete è assicurata dal chip WiFi 6E e dall’ingresso Ethernet Gigabit, per connessioni ad alta velocità.

A gestire il tutto troviamo l’ultima versione di MacOS, che mette a disposizione migliaia di app native tra le quali scegliere. Oltre a quelle già installate, potrete scaricare e utilizzare gli applicativi che preferite: da Photoshop a Word, non avrete difficoltà a trovare le vostre preferite.

Mac mini a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Come accennato inizialmente, il Mac mini con chip M2 è disponibile su Amazon con uno sconto che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre. Grazie all’offerta di oggi potrete infatti acquistarlo con un ribasso del 18% sul listino, con il prezzo che scende a 599,99 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime possono poi scegliere di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. In questo caso, il Mac mini 2023 con chip M2 costa 120 euro al mese per cinque mesi.

