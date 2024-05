Mac mini, il computer Apple a un prezzo mai visto prima: sconto incredibile

Oggi trovi il Mac mini nella versione con 8 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte in offerta con uno sconto del 27% e risparmi più di 250 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero

L’Apple Mac mini è uno dei dispositivi più particolari dell’azienda di Cupertino. Dalle dimensioni ridotte e dal design iconico, si tratta di un computer fisso che all’occorrenza può trasformarsi anche in PC portatile. Il merito è delle dimensioni ridotte. In poche decine di centimetri di lunghezza e in pochi centimetri di spessore è in grado di contenere tutto quello che serve per lavorare: un processore potente (l’Apple M2), la RAM, un SSD capiente e anche una scheda grafica che permette di modificare ed editare foto e video. Senza contare le porte per la connettività, a partire dalla porta Ethernet e dalle porte Thunderbolt.

Oggi, però, non parliamo delle caratteristiche di questo ottimo computer, ma dell’offerta eccezionale disponibile su Amazon. Infatti, la versione con SSD da 512 gigabyte è disponibile al minimo storico grazie a uno sconto del 27% che fa risparmiare più di 250 euro sul prezzo di listino. Un prezzo alla portata di tutti per un dispositivo firmato dall’azienda di Cupertino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Un’offerta da non farsi sfuggire e che ti permette di approfittare di una delle migliori promo del giorno.

Apple Mac mini: prezzo, sconto e offerta Amazon

Con uno sconto così diventa immediatamente un best-buy. Oggi troviamo l’Apple Mac mini in offerta con uno sconto del 27% che fa scendere il prezzo a soli 699 euro, con un risparmio netto che supera i 250 euro. Per essere un prodotto Apple con ottime caratteristiche e uscito sul mercato da non tantissimo tempo si tratta di una super opportunità da non farsi sfuggire. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 139,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità del computer è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine). Per effettuare il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove indicazioni del sito di e-commerce.

Mac mini Apple: le caratteristiche tecniche

Apple Mac mini (versione 2023) monta il chip M2, che funge da epicentro di tutte le funzionalità software e hardware. All’interno trovi una CPU 8-core, la GPU 10-core, 8 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte che ti permette di salvare tutti i documenti di cui hai bisogno. Ottima la connettività grazie alle due porte Thunderbolt 4, alle due porte USB-A, una porta HDMI, il jack per le cuffie.

Connessione veloce grazie al Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, e porta Gigabit Ethernet. Non meno importante, infine, il fatto che sia salva spazio, grazie alle dimensioni super compatte e al fatto che potrai usarlo in modalità total wireless, senza ingombro di cavi.

