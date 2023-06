Mac Studio e Mac Pro con M2: le nuove workstation per i creativi

Il keynote di apertura della WWDC 2023 è stata l’occasione per Apple per rinnovare ulteriormente la gamma Mac. Oltre alla presentazione dell’atteso MacBook Air da 15 pollici, infatti, la casa di Cupertino ha svelato anche i nuovi Mac Studio e Mac Pro, le nuove soluzioni desktop per utenti “pro” che vanno ad affiancarsi al Mac Mini, recentemente aggiornato con i chip M2 e M2 Pro.

I nuovi Mac Studio e Mac Pro sono entrambi dotati di chip Apple Silicon, completando la transazione iniziata un paio d’anni fa: il Mac Pro precedente aveva ancora chip Intel, l’ultimo modello della gamma che non era stato ancora aggiornato. I nuovi computer di Apple sono disponibili da subito sul mercato, con diverse configurazioni tra cui scegliere, alcune delle quali dotate del nuovo chip M2 Ultra, anch’esso al debutto.

Mac Studio e Mac Pro: specifiche tecniche

Il punto di riferimento della scheda tecnica dei nuovi Mac Studio e Mac Pro è rappresentato dai processori Apple Silicon e, in particolare, della seconda generazione dei chip di Apple. Il rinnovato Mac Studio, infatti, ha il chip M2 Max nella sua versione base e il nuovo M2 Ultra nella versione più performante. Questo secondo chip è disponibile anche per Mac Pro.

Come prevedibile, il salto in avanti in termini di performance è significativo. Mac Studio con M2 Max è fino al 50% più veloce rispetto alla generazione precedente (con M1 Max) e fino a quattro volte più veloce dell’iMac con processore Intel più potente. Il salto in avanti in termini di prestazioni registrato con M2 Ultra è ancora più significativo.

Il chip, disponibile sia su Mac Studio che su Mac Pro, è fino a tre volte più veloce di M1 Ultra e fino a 6 volte più veloce dell’iMac con chip Intel più potente. Si tratta di un SoC con CPU da 24 Core e con GPU fino a 76 Core che può essere configurato con un massimo di 192 GB di memoria con 800 GBps di banda disponibile.

Da notare, inoltre, che il Mac Pro può contare sull’espansione PCIe. Il computer ha sette slot PCIe di cui sei disponibili per aggiungere schede e periferiche in modo da arricchire le funzionalità del Mac Pro in base alle proprie necessità.

Su Mac PRo ci sono anche 8 porte Thunderbolt 4 integrate, il supporto Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 oltre alla possibilità di collegare fino a 6 Pro Display XDR. C’è il supporto alla risoluzione 8K (via HDMI) e anche alle connessioni fino a 10 Gigabit tramite Ethernet.

Mac Studio e Mac Pro: prezzi e disponibilità

I nuovi Mac Studio e Mac Pro arrivano subito sul mercato. Le consegne, infatti, prendono il via il 13 giugno. Per quanto riguarda i prezzi, il Mac Studio parte da 2.449 euro con la variante M2 Max, mentre per la versione M2 Ultra servono almeno 4.889 euro.

Ancora più alto il prezzo di listino di Mac Pro, che parte da 8.499 euro con M2 Ultra con GPU da 60 Core. Per la variante con GPU da 76 Core servono, però, 9.649 euro. Per la sua versione più completa, con 192 GB di memoria unificata, 8 TB di SSD e le ruote in acciaio al posto dei piedini (+500 euro per questo accessorio) bisogna mettere in conto una spesa di 14.519 euro.

Tramite lo store online di Apple, tutte le configurazioni di Mac Studio e Mac Pro sono già ordinabili.