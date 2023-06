MacBook Air 15 ufficiale: caratteristiche e prezzi

Tra le tante “non sorprese” di Apple presentate durante il primo giorno della WWDC 2023, cioè tra i nuovi device attesi e abbondantemente “spoilerati” dai leaker nelle scorse settimane, c’è senza dubbio il nuovo Apple MacBook Air da 15 pollici. Una diagonale inedita per l’Air, che fino ad ora ha avuto solo modelli da 11 e 13 pollici. Nonostante lo schermo molto ampio, il MacBook Air 15 mantiene tutti i pregi del modello più piccolo: tanta potenza, in uno chassis sottile e leggero. Ma soprattutto senza ventole, quindi silenziosissimo.

MacBook Air 15: caratteristiche tecniche

Il MacBook Air 15 è, in buona sostanza, un MacBook Air M2 da 13 più grande e con più batteria. Il resto della componentistica non varia e resta quasi tutto identico.

L’unica opzione di SoC disponibile sul modello da 15 pollici è l’Apple M2 con CPU a 8 core e GPU a 10 core, con 8 GB di memoria unificata non espandibile. Due, invece, i tagli di storage su SSD disponibili: 256 o 512 GB.

Lo schermo è chiaramente diverso per dimensioni rispetto all’altro modello, arrivando a 15 pollici. Resta comunque un LCD Liquid Retina con 500 nit di luminosità massima.

Per il resto, anche su questo modello troviamo la videocamera FaceTime Full HD, la porta MagSafe per la ricarica, due porte Thunderbolt con USB 4, la Magic Keyboard con Touch Id. L’alimentatore è quello da 35W, con doppia porta USB-C.

Eccellenti dimensioni e peso: spessore di soli 11,5 millimetri e 1,5 chili sulla bilancia. Risultati possibili anche grazie alla configurazione completamente “fanless“, cioè con dissipazione del calore prodotto dal chip solo passiva e senza nessuna ventola, esattamente come sui precedenti MacBook Air.

MacBook Air 15: prezzi e disponibilità

In teoria il nuovo MacBook Air da 15 pollici dovrebbe essere configurabile con una memoria RAM fino a 24 GB e con uno storage fino a 2 TB. Una configurazione così spinta, a dire il vero, non avrebbe molto senso visto che la gamma Air non è rivolta ad un pubblico di professionisti, ma agli utenti consumer che lo useranno per lo svago e la produttività personale.

In pratica, però, al momento in Italia è possibile comprare solo due versioni, a questi prezzi:

MacBook Air 15 da 8/256 GB: 1.649 euro

MacBook Air 15 da 8/512 GB: 1.879 euro

In entrambi i casi, in confezione, l’acquirente trova oltre al laptop anche un cavo da USB‑C a MagSafe 3 lungo due metri e un alimentatore USB-C. I colori disponbili, invece, sono quattro: galassia, grigio siderale, argento e mezzanotte.