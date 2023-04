MacBook Air, è il momento giusto per comprarlo: mai così economico

Leggero come una piuma. O quasi. Senza dover però scendere a compromessi sul fronte della potenza e delle prestazioni pure. Insomma, il MacBook Air, il più leggero e sottile tra i computer portatili della Mela Morsicata, è perfetto per chiunque lavori in mobilità e non voglia portare nello zaino dei veri e propri "mastodonti".

Un ultrabook capace di coniugare portabilità estrema a una potenza di calcolo degna del miglior computer desktop oggi in circolazione. Merito del chip Apple M2, che permette al sottilissimo laptop della Casa di Cupertino di eseguire anche i programmi e gli applicativi più pesanti. Il tutto a un prezzo davvero imbattibile: grazie all’offerta top di oggi su Amazon, sarà possibile acquistare il MacBook Air 2022 al prezzo più basso di sempre e con la possibilità di optare per il pagamento a rate a interessi 0 e senza spese di istruttoria. Insomma, un best buy da non lasciarsi scappare per nessun motivo.

MacBook Air 2022 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Spesso poco più di un centimetro e pesante poco più di un chilogrammo, il MacBook Air 2022 è il sogno di tutti coloro che lavorano in mobilità. Si porta in giro con facilità e può essere utilizzato anche sotto la luce diretta del sole. Merito, in questo caso, del display Liquid Retina da 13,6" che, con i suoi 500 nit di luminosità, garantisce visibilità perfetta in qualunque condizione. A questo si unisce poi l’ampia gamma cromatica P3 (mostra oltre un 1 miliardo di sfumature di colori) per immagini brillanti e dettagli incredibili.

Il vero punto di forza, però, è rappresentato dal chip Apple M2 che, con la nuovissima CPU 8-core e la GPU 8-core (supportate da 8 gigabyte di memoria RAM unificata) è 1,4 volte pià veloce della precedente generazione di chip M1 e fino a 14 volte più veloce dei computer Apple con chip Intel. Un processore in grado di eseguire senza difficoltà anche gli applicativi di fotoritocco o computer grafica, assicurando prestazioni da primo della classe in qualunque situazione.

La batteria, infine, è infinita, o quasi. Con singola carica assicura un’autonomia fino a 18 ore. Insomma, si potrà scegliere di lavorare in spiaggia o nel parco sotto casa senza paura di restare improvvisamente senza carica.

MacBook Air a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Come accennato inizialmente, il Macbook Air 2022 è disponibile al prezzo più basso di sempre su Amazon. Merito dello sconto del 19% che fa risparmiare 290 euro sul listino e fa scendere il prezzo a 1.239 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime possono poi scegliere di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Chi ha aggiunto una carta di credito o debito ai propri mezzi di pagamento, infatti, può optare per il pagamento in 5 rate a tasso 0. In questo caso, il Macbook Air costa 247,80 euro al mese per cinque mesi.

