MacBook Air 2022 a prezzo stracciato: offerta imperdibile

Chi ama i prodotti Apple – indipendemente dal fatto che si tratti di iPhone, iPad o di un Mac – sa benissimo quanto sia difficile trovarne uno con sconto in doppia cifra. Solitamente, infatti, i dispositivi della Mela morsicata si svalutano molto più lentamente di quelli della concorrenza e il prezzo è quasi sempre quello consigliato.

Anche per questo motivo, l’offerta di oggi sul MacBook Air 2022 è di quelle da non farsi scappare. Il computer portatile ultraleggero presentato appena poche settimane fa è infatti disponibile su Amazon con uno sconto che permette di risparmiare diverse centinaia di euro sul prezzo di listino. Se eravate alla ricerca di un nuovo ultrabook, insomma, è un’occasione più unica che rara, da non perdere per nessuna ragione al mondo.

Apple MacBook Air 2022 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Rispetto ai modelli degli anni precedenti, il MacBook Air 2022 è addirittura più sottile e leggero. La scheda tecnica del MacBook Air 2022, d’altronde, parla chiaro: l’ultrabook della Casa di Cupertino è spesso appena 1,13 centimetri e pesa 1,24 chilogrammi. Un peso piuma, insomma, ideale per chi lavora sempre in mobilità e non vuole portare con sé dispositivi troppo ingombranti e difficili da trasportare.

La grande novità rispetto al passato è però un’altra: il MacBook Air 2022 è tra i primi dispositivi della casa di Cupertino a montare il chip Apple M2, il nuovissimo SoC progettato dai tecnici e ingegneri californiani. Grazie alla sua CPU 8-core e GPU 10-core e Neural Engine 16-core, il nuovo chip della casa della Mela morsicata è fino a 1,4 volte più veloce del modello con chip M1 e fino a 15 volte dei modelli con chip Intel. Il tutto con consumi energetici decisamente sotto la media: la batteria dura fino a 18 ore e grazie alla ricarica veloce si avrà autonomia aggiuntiva con pochi minuti di carica. Completano la scheda tecnica gli 8 GB di memoria RAM unificata e il disco SSD da 512 gigabyte.

Nuovo è anche il display: il MacBook Air 2022 monta il Liquid Retina da 13,6 pollici, lo schermo più ampio e luminoso mai montato dagli ultrabook della casa californiana. Un pannello con luminosità media di 500 Nits e capace di riprodurre oltre un miliardo di sfumature di colori. In questo modo non solo immagini e video saranno più vividi e realistici, ma anche il testo è ultradefinito.

Il ritrovato connettore MagSafe, con attacco magnetico, permette di "liberare" una presa Thunderbolt e offrire così molte più possibilità di connettere dispositivi esterni, come monitor, hard disk o periferiche di altro genere. Non manca poi la compatibilità con il WiFi 6 e il Bluetooth 5.0, per connettività e trasferimento dati senza fili ad alta velocità. Completano la dotazione dell’ultrabook della casa di Cupertino il caricabatterie USB type C da 65 Watt (per la carica rapida) con cavo MagSafe 3 da 2 metri.

MacBook Air 2022 a rate su Amazon: sconto e prezzo

Il nuovo computer portatile ultraleggero di Apple è disponibile su Amazon a un prezzo mai visto prima. Il modello con SSD da 512 gigabyte è scontato del 18% sul listino e costa 1.550,82 euro. Si tratta del prezzo più basso di sempre: rispetto a quello consigliato dalla casa di Cupertino, acquistando oggi il MAcBook Air 2022 si risparmiano ben 330 euro.

Gli iscritti a Prime possono poi scegliere il pagamento rateale Amazon senza interessi e senza costi di istruttoria. Per comprare il MacBook Air 2022 a rate a interessi 0 sarà sufficiente scegliere questa modalità di pagamento prima di aggiungere il prodotto al carrello e poi seguire la normale procedura di acquisto, senza che sia necessaria l’approvazione di una finanziaria. Così facendo, il MacBook Air costa 310,20 euro al mese per cinque mesi.

Apple MacBook Air 2022, PC portatile da 13,6 pollici con chip Apple M2, 8 GB di RAM e disco SSD da 512 GB