Macbook Air a prezzo stracciato: è l'affare del giorno su Amazon

Dimensioni e peso, ormai, sono solamente due tra le tante caratteristiche di punta che spiccano dalla scheda tecnica del MacBook Air. Se, almeno inizialmente, il MacBook Air era prediletto per dimensioni ridotte e peso contenuto, oggi il panorama è decisamente cambiato.

Basta scorrere, anche velocemente, la scheda tecnica del MacBook Air per rendersi conto che si tratta di un laptop completo e versatile, utilizzabile per gli scopi più vari. Un comparto hardware di alto livello permette, infatti, di eseguire anche gli applicativi più esigenti senza colpo ferire. A questo si aggiunge ovviamente l’estrema portabilità, con un peso e dimensioni che lo rendono perfetto per tutti coloro che amano lavorare il mobilità. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, lo paghi pochissimo: il MacBook Air 2023 è al prezzo più basso del web.

MacBook Air a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La promo disponibile oggi sul MacBook Air del 2023 è di quelle che non capitano spesso. Sia perché lo sconto in doppia cifra è un fatto decisamente inusuale per un prodotto Apple di ultimissa generazione; sia perché si ha la possibilità di acquistarlo a rate senza interessi né spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

Il MacBook Air 2023 è disponibile su Amazon con uno sconto del 28% al prezzo più basso mai fatto registrare sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Acquistandolo adesso lo si paga 1.349,00 euro contro i 1.879,00 euro del prezzo di listino. Il risparmio è notevole: oltre 500 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore californiano.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in 5 rate a tasso 0. In questo modo, il MacBook in offerta su Amazon costa 269,80 euro al mese per cinque mesi.

MacBook Air 2023 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Design rinnovato con display senza bordi; prestazioni da primo della classe e una batteria che sembra essere infinita. Bastano queste poche parole per capire che il MacBook Air 2023 in offerta su Amazon ha davvero poco da invidiare anche a computer dal peso e dalle dimensioni "normali".

Lo schermo con pannello Retina Display da 15,3 pollici ha 500 nit di luminosità, gamma cromatica P3 e la capacità di mostrare oltre 1 miliardo di sfumature di colori. Uno schermo perfetto per lavorare con immagini e video, sia al chiuso dell’ufficio sia all’aperto in un parco o spiaggia. L’esperienza di visione garantita è di altissimo livello, con immagini vivide e brillanti e dettagli incredibili.

All’interno della scocca in alluminio riciclato trova spazio il chip Apple M2, affiancato da 8GB di memoria di lavoro unificata e uno disco rigido SSD da 512 GB. Un comparto hardware di altissimo livello (il chip progettato dai tecnici di Cupertino integra una CPU 8-core e una GPU 10-core), grazie al quale poter eseguire anche gli applicativi più esigenti (quelli di fotoritocco e montaggio video, tanto per fare un esempio) senza che le prestazioni generali ne risentano.

La batteria, infine, garantisce fino a 18 ore di autonomia: potrai lavorare per due o più giorni senza che tu abbia la necessità di collegarlo a una presa di corrente.

