Apple Car: il progetto potrebbe essere ancora attivo

Apple Car, stando alle indiscrezioni condivise da DigiTimes, il colosso di Cupertino potrebbe essere in cerca di una partnership per realizzare la sua automobile

Solo poche settimane Mark Gurman, il noto giornalista di Bloomberg, ha dato una notizia che in molti avrebbero preferito non ricevere: lo stop della ricerca nel settore dei veicoli elettrici da parte di Apple e, di conseguenza, l’interruzione del progetto della Apple Car, il veicolo a guida autonoma a cui il colosso di Cupertino lavorava da diversi anni.

Una decisione che per molti è arrivata come un fulmine a ciel sereno soprattutto perché, nelle più rosee aspettative dei consumatori, i primi veicoli della celebre mela sarebbero dovuti arrivare sul mercato non oltre il 2026.

Le cose, però, potrebbero cambiare rapidamente e nelle ultime ore DigiTimes, un noto giornale di Taiwan, ha condiviso delle interessanti indiscrezioni su Project Titan, il nome in codice dell’ambizioso progetto dedicato ai veicoli elettrici a marchio Apple.

Quale futuro per la Apple Car

Stando a quanto si legge su DigiTimes, l’idea di un veicolo elettrico potrebbe non essere stata abbandonata e Apple starebbe valutando la possibilità di collaborare con Rivian, una startup americana che lavora proprio nel settore della mobilità sostenibile.

Il rapporto fa rifermento anche a un piano a lungo termine, dove si ipotizza che l’azienda di Cupertino potrebbe tornare a sviluppare il proprio veicolo nei prossimi anni (forse con la collaborazione di Rivian o di qualche altro partner) e poi farlo produrre da terze parti, svincolandosi quindi dall’incombenza della costruzione.

Naturalmente, ci si muove ancora nel periodo ipotetico e non sono disponibili maggiori informazioni nemmeno sull’eventuale collaborazione con Rivian anche se, secondo DigiTimes, la startup sarebbe proprio il candidato principale per una partnership.

Oltretutto nello stesso rapporto viene sottolineato più volte che Apple starebbe ancora studiando la cosa, cercando forse di capire se un progetto del genere (e i relativi investimenti) possano davvero portare dei benefici all’azienda.

Project Titan, la storia del progetto

Le indiscrezioni su un veicolo elettrico sviluppato da Apple girano in rete già da diversi anni e, stando alle voci sul web, pare che il colosso della tecnologia abbia fatto corposi investimenti al riguardo, pur senza arrivare a un risultato tangibile.

All’inizio del 2024, però, sempre da Bloomberg, è arrivata la notizia che l’azienda di Cupertino avrebbe voluto mettere un freno alla cosa, ridimensionando il progetto e portandolo da un veicolo a guida completamente autonoma a uno di livello 2+, un sistema che riduce notevolmente l’indipedenza dell’auto e che richiede l’intervento costante del conducente.

Perciò, idealmente, la Apple Car sarebbe stata in grado di mantenere il centro della corsia, muoversi nel traffico e in strada in maniera più o meno autonoma e senza che l’utente debba intervenire in continuazione anche se, come accade per le Tesla, c’è bisogno che tenga le mani sul volante e gli occhi sulla strada.

Poche settimane fa, poi, la svolta e l’annuncio di Gurman sullo stop della ricerca da parte di Apple per dare la precedenza ad altre tecnologie, come la robotica domestica e l’intelligenza artificiale.

Al momento, dunque, il progetto è ancora in bilico e non è chiaro quale delle due indiscrezioni possa essere la più attendibile. È vero, però, che il rapporto di DigiTimes è piuttosto vago e molto confuso, perciò prima di iniziare a sognare (di nuovo) la propria Apple Car, è bene prendersi del tempo.