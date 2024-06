Apple ha svelato le novità in arrivo per i suoi Apple Watch con il nuovo watchOS 11, già disponibile in versione beta per gli sviluppatori

Apple ha mostrato, in anteprima, il nuovo watchOS 11, già disponibile in versione beta per gli sviluppatori in attesa del rilascio in versione stabile. Si tratta della nuova evoluzione del sistema operativo degli Apple Watch che si prepara a mettere a disposizione degli utenti diverse novità.

Le novità di watch OS 11

Tra le principali novità in arrivo con watchOS 11 c’è la nuova app Vitals. Si tratta di un’applicazione sviluppata da Apple per offrire ai suoi utenti la possibilità di monitorare, con ancora più precisione, i parametri principali della propria salute. Con Vitals è possibile visualizzare alcuni parametri chiave per la salute, avendo così un quadro completo e aggiornato e ricevendo notifiche nel caso in cui si registrino valori fuori norma.

Con la nuova versione di watchOS saranno introdotti anche novità per il monitoraggio della gravidanza, tramite l’app Monitoraggio ciclo, che, dopo che l’utente avrà indicato uno stato di gravidanza in corso, mostrerà l’età gestazionale e offrirà un controllo avanzato sulla salute.

L’app Salute, inoltre, si arricchirà con funzioni legate alla salute mentale delle donne in gravidanza. watchOS 11 si concentra anche sull’allenamento, con una funzione dedicata alla valutazione dei carichi di allenamento, che tiene conto intensità e durata delle sessioni di training nell’arco di 7 e 28 giorni, per offrire un quadro più preciso sui parametri fisici.

Apple introdurrà nel sistema operativo anche una serie di algoritmi per la valutazione dell’intensità degli allenamenti, in particolare per le sessioni di cardio. Questi parametri saranno poi analizzati per verificare il carico complessivo dell’allenamento settimanale in rapporto a quello che dovrebbe essere il piano di allenamento mensile (calcolato con una media ponderata sui 28 giorni). Ci saranno nuovi strumenti di personalizzazione per gli Anelli Attività e l’app Fitness.

Con watchOS 11, infatti, gli utenti potranno avere un controllo superiore su questi elementi del sistema rispetto alla versione attuale. In tema di personalizzazione, Apple ha annunciato l’arrivo di nuovi widget (Shazam, Foto e Distanza) e nuove funzione per Raccolta smart che sarà in grado di suggerire i widget in base ai vari momenti della giornata, adattandosi alle abitudini dell’utente. Su Apple Watch è in arrivo, inoltre, l’app Traduci, con 20 lingue supportate.

Sarà disponibile anche la funzione Tutto bene, attivabile dall’app Allenamento. Grazie a questa funzione, amici e familiari dell’utente potranno tenere sotto controllo l’attività dell’utente stesso e verificare che tutto proceda nel modo giusto (si tratta di una funzione pensata soprattutto per chi si allena di mattina presto o di sera, in luoghi isolati e potenzialmente rischiosi).

Grazie ad Apple Intelligence, inoltre, gli utenti potranno ricevere sul proprio smartwatch il riepilogo delle notifiche degli iPhone compatibili (attualmente solo iPhone 15 Pro e Pro Max in attesa dell’arrivo dei nuovi iPhone 16).

watchOS 11: quando arriva

Attualmente, watchOS 11 è disponibile come beta per gli sviluppatori. Dal mese prossimo, però, la nuova versione del sistema operativo sarà disponibile, sempre in beta, anche per tutti gli utenti Apple Watch. Il rilascio della versione stabile è atteso per il prossimo autunno su tutti i Watch compatibili (Series 6 e seguenti).