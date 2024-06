IOS 18 è ufficiale, cosa cambia per gli iPhone

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Alla WWDC 2024 Apple ha presentato ufficialmente il nuovo iOS 18 rivelando le moltissime funzionalità in arrivo tra cui la suite di strumenti AI Apple Intelligence

Fonte foto: LittlePigPower/Shutterstock

Nel corso della WWDC 2024, Apple ha presentato ufficialmente il nuovo iOS 18, mostrando finalmente al mondo la prossima evoluzione del celebre sistema operativo destinato agli iPhone che, ovviamente, include tantissime funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Molte le novità messe sul piatto dal colosso di Cupertino e, oltre alla Apple Intelligence e alle innovative funzioni AI, l’azienda ha rinnovato enormemente il software aggiungendo anche diverse modalità di personalizzazione e tante impostazioni per la privacy, che mettono ancora più al sicuro i dati degli utenti.

iOS 18, l’arrivo di Apple Intelligence

Il cambiamento fondamentale del nuovo iOS 18 riguarda, ovviamente, l’arrivo di Apple Intelligence la potente suite di strumenti AI integrata all’interno del sistema operativo e nelle varie applicazioni che rende l’utilizzo del device molto più immediato e personalizzabile.

Anche Siri si evolve con l’AI diventando molto più smart e in grado di comprendere facilmente il linguaggio naturale. Con questo aggiornamento l’assistente vocale viene integrato ancora più profondamente nel device, con la possibilità di utilizzare le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per svolgere un gran numero di compiti, dalla scrittura di testi (nei messaggi, nelle email e sui documenti) alla correzione degli appunti e fino ad arrivare alla generazione di immagini.

Su Foto gli utenti possono gestire al meglio la galleria e i file sul dispositivo, con nuove modalità smart di organizzazione e catalogazione delle foto.

Inoltre con Collections è possibile organizzare le immagini per temi, permettendo all’utente di trovare molto più semplicemente ciò di cui ha bisogno o, in caso, affidare la ricerca direttamente a Siri.

Infine Safari, sempre grazie all’intelligenza artificiale, permette di usare la funzione Highlights che semplifica la ricerca di informazioni sul web e consente agli utenti di riassumere i contenuti o di estrapolare le informazioni principali.

iOS 18, l’app Mail e Messaggi

Grandi novità anche per Messaggi con la funzione Tapbacks che permette di utilizzare reaction e sticker su qualsiasi messaggio ricevuto.

Oltre a questo, gli utenti potranno anche programmare l’invio di un messaggio, utilizzare più stili di formattazione e utilizzare lo Standard RCS che semplifica notevolmente la comunicazione coi device Android.

In più, in caso di assenza di rete mobile o rete WiFi, sarà possibile inviare messaggi via satellite, anche se la funzione è disponibile solo per gli iPhone 14 e device successivi.

Apple Mail si aggiorna con alcune nuove modalità di organizzazione, con la possibilità di scegliere tra:

Primary , che contiene i messaggi personali e quelli più importanti

, che contiene i messaggi personali e quelli più importanti Transactions , che contiene le conferme e le ricevute di invio

, che contiene le conferme e le ricevute di invio Updates, con notizie e le notifiche dai social

con notizie e le notifiche dai social Promotions, dedicata alle pubblicità e alle offerte.

Oltre a questo l’utente può anche inserire tutte le email inviate in una sola cartella, per organizzare al meglio i contenuti.

iOS 18, più personalizzazione e privacy

Cambiano anche le modalità di personalizzazione della schermata Home con la possibilità di aggiungere applicazioni e widget in qualsiasi parte dello schermo e senza rispettare la griglia.

Anche per le icone gli utenti avranno ampio margine di manovra, impostandole in modalità chiara o in modalità scura oppure scegliendo manualmente il colore da utilizzare.

Si rinnova il Centro di controllo con Controls Gallery che permette una migliore gestione del contenuto di questa sezione, organizzando le icone in base alle proprie esigenze con la possibilità di aggiungere anche le app di terze parti, se compatibili.

Per la Privacy, Apple consente di accedere alle applicazioni con FaceID, TouchID o codice personale. Inoltre è possibile bloccare o nascondere all’interno di apposite cartelle tutti i software privati e addirittura decidere con chi condividere l’utilizzo dell’applicazione.

L’app Passwords consente all’utente di accedere alle chiavi di accesso memorizzate sul device per poterle gestire al meglio, con la possibilità di ricevere una notifica se password è troppo debole o se è stata coinvolta in qualche furto di dati sul web.

iOS 18, altre novità in arrivo

Oltre alle principali novità appena illustrate, sono in arrivo anche altri aggiornamenti minori, come quello per Apple Music che con SharePlay permetterà di gestire la musica HomePod, AppleTV o speaker Bluetooth.

Su Note arriva Math Notes che può essere utilizzato per risolvere le equazioni. Calendario potrà mostrare anche eventi e attività salvate come Promemoria.

Per l’app Salute, l’azienda di Cupertino ha riprogettato il design delle pagine per le cartelle cliniche, per semplificare l’accesso ai dati che contengono.

Sull’app Casa è possibile utilizzare la modalità di accesso per gli ospiti per consentire loro di utilizzare parzialmente i device smart nell’abitazione, limitando le funzioni disponibili a chi non fa parte nucleo familiare. Mappe aggiunge le mappe topografiche dei parchi nazionali degli Stati Uniti (accessibili anche offline).

Grandi novità anche per Apple Wallet con un cambio di design e la funzione Tap to Cash che consente a due iPhone di scambiare AppleCash solo avvicinando i due device.

Sull’app Diario arrivano gli approfondimenti degli argomenti, diverse funzionalità per l’organizzazione dei contenuti e il widget di accesso rapido dalla schermata Home o da quella di blocco.

Con la Game Mode, anche gli iPhone avranno una modalità da gestire per sfruttare al meglio il device durante l’esecuzione dei videogiochi e ridurre al minimo le attività in background a garanzia di frame rate più stabili.

Infine Video live SOS emergenza consente di condividere video in streaming e contenuti multimediali registrati durante le chiamate di emergenza, così da rendere più semplici le operazioni di soccorso.