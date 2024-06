Dopo The Boys, Jensen Ackles torna con Countdown

L’attore, che in The Boys interpreta Soldatino, sarà protagonista di una nuova serie thriller firmata da Derek Haas, il creatore di Chicago Med e Chicago Fire

Fonte foto: Prime Video/X

Dietro alcune delle serie tv di successo dell’ultimo decennio c’è il nome di Derek Haas. Dopo aver messo la firma su titoli come Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med, FBI e FBI: International, ora lo sceneggiatore e produttore è al lavoro su un nuovo progetto per Prime Video: si tratta della nuova serie tv thriller Countdown con protagonista Jensen Ackles, l’attore di Supernatural e The Boys (nella foto).

Cosa sappiamo della serie Countdown

Countdown è appena stata ordinata da Prime Video, dunque la data di uscita sulla piattaforma di streaming non è ancora nota. La serie sarà composta da 13 episodi ed è sviluppata per Jensen Ackles, che ha siglato un accordo first-look con Amazon MGM Studios.

Prodotta da Amazon MGM Studios, Countdown è creata da Derek Haas, che è anche produttore esecutivo e showrunner. Anche Hass ha firmato un nuovo accordo overall in esclusiva con Amazon MGM Studios e questa è la prima serie tv che realizza per Prime Video dopo la stipula di quest’ultimo contratto.

«Siamo incredibilmente entusiasti di tornare in affari con Derek Haas», ha affermato in una nota stampa Vernon Sanders, head of television di Amazon MGM Studios. «Ha un’innegabile capacità di affascinare il pubblico con il cuore e con una narrazione emozionante. Non vediamo l’ora che i clienti globali di Prime Video possano godere di questa serie dinamica, guidata dalla nostra talentuosa star, Jensen Ackles».

«Adoro realizzare show che ti tengono con il fiato sospeso con azione continua, drammaticità, sorprese e suspense, e non vedo l’ora di lavorare con Jensen e che tutti vedano Countdown», ha dichiarato Haas.

La trama: di cosa parla Countdown

La trama di Countdown inizia con un una morte sospetta avvenuta in pieno giorno. L’ufficiale della polizia di Los Angeles Mark Meachum (interpretato da Jensen Ackles) viene reclutato in una task force segreta di agenti sotto copertura, con membri provenienti da ogni ramo delle forze dell’ordine, la cui missione è appunto indagare su questa morte inspiegabile che ha l’aria di essere un omicidio.

Quando una sinistra verità inizia a emergere disegnando i contorni di un complotto che mette in pericolo l’intera città, la squadra di agenti dovrà superare i propri contrasti per agire unita contro il pericolo e salvare migliaia di persone.

Il cast di Countdown

Come detto, il cast è guidato da Jensen Ackles. «Ho vissuto un’esperienza incredibile lavorando con il team Prime Video per The Boys e sono felice di poter continuare con Countdown», ha dichiarato l’attore. «Non vedo l’ora di collaborare con Derek e il resto del gruppo di Countdown per dare vita a questa storia». L’attore ha recitato nella terza stagione di The Boys nei panni di Soldatino, come si vede anche nella breve clip qui sotto.

And this, ladies and gents, is how we blew a giant hole in the side of Vought Tower. #ConsiderTheBoys pic.twitter.com/5xcfxdtDUF — THE BOYS (@TheBoysTV) June 7, 2023

Nel cast di Countdown ci sono anche Jessica Camacho (nota per The Flash) ed Eric Dane (noto per Grey’s Anatomy e Euphoria). Dane interpreterà Nathan Blythe, un agente speciale che lavora nel Bureau da due decenni e che è alla guida della task force di agenti sotto copertura, da lui selezionati. Camacho invece è Amber Oliveras, un’agente esperta della DEA che lavora bene da sola, ma dovrà imparare a fare gioco di squadra.