Insta360 GO 3S ufficiale, scheda tecnica e prezzo

La Insta360 Go 3S è una action cam dalle dimensioni estremamente ridotte, ideale per gli sportivi e per i creatori di contenuti che possono girare video in 4K

Insta360 ha presentato ufficialmente la nuovissima Insta360 Go 3S, la naturale evoluzione della Insta360 Go che arriva sul mercato con tantissime funzionalità innovative.

Un prodotto leggero e compatto, estremamente portatile che può essere attaccato praticamente ovunque e diventare il compagno di avventure ideale per tutti gli appassionati di sport estremi o per i creatori di contenuti.

Insta360 Go 3S: scheda tecnica

La Insta360 Go 3S è una action cam estremamente compatta che misura 52,9×23,6×20,7 mm e ha un peso di soli 39 g.

Esattamente come il modello precedente, anche stavolta l’azienda produttrice ha optato per un device autonomo, che può essere staccato dal classico POD (la custodia con touchscreen da 2.2 pollici, che può essere utilizzata anche per la ricarica e come telecomando) e diventare ancora più compatta.

Inoltre, rispetto al passato questo dispositivo consente di girare video con una risoluzione fino a 4 K. Nello specifico:

4K: 3.840×2.160 pixel a 24/25/30 fps

2.7K: 2.720×1.536 pixel a 24/25/30 fps o 2.752×1.530 pixel a 50 fps

1080p: 1.920×1.080 pixel a 24/25/30/50 fps

Sempre per i video, la videocamera permette all’utente di utilizzare diverse modalità di ripresa, con le classiche Timelapse, Timeshift e Slow Motion. Oltre a questo troviamo anche la modalità Pre-registrazione (per iniziare le riprese qualche secondo prima di premere il tasto registra) e Loop Rercording (utile per registrare oltre la capienza della memoria interna, andando a sovrascrivere gradualmente il video)

Tra le novità troviamo la modalità Video a Intervalli che consente al dispositivo di avviare la registrazione in automatico in base a degli intervalli di tempo stabiliti dall’utente.

Altra novità sostanziale è il processore interno, che ha una potenza di calcolo superiore del 50% rispetto al passato e il bitrate massimo per le registrazioni video che arriva a 120 Mbps. A questo si affiancano due tagli di memoria con 64 e 128 GB.

Per quanto riguarda le foto, invece, la Insta360 Go 3S permette di scattare in JPG e in DNG RAW (un formato riconosciuto da tutti i software per la post-produzione) alle seguenti risoluzioni:

4.000×2.250 pixel (16:9)

2.880×2.880 pixel (1:1)

3.968×1.472 pixel (2.7:1)

4.000×3.000 pixel (4:3)

Presenti anche stavolta diverse modalità di scatto: HDR, Intervallo (per scatti a intervalli prestabiliti) e Starlapse (utile per scattare foto nitide del cielo notturno).

Trattandosi di una action cam non mancano le funzioni Stabilizzazione FlowState e l’Horizon Lock 360 che permettono di riprendere in maniera fluida e senza inclinazioni anche durante gli utilizzi più estremi, inclusi quelli in acqua (il device che impermeabile fino a 10 metri).

Altra novità importante l’Easy Switch, un sistema che serve per cambiare rapidamente il rapporto d’aspetto ruotando semplicemente la fotocamera per passare dalle riprese orizzontali a quelle verticali.

Inoltre su questa action cam è disponibile anche il controllo gestuale AI, che permette di avviare o bloccare le registrazioni con un semplice gesto della mano. In alternativa si possono utilizzare anche i comandi vocali. Sempre in termini di intelligenza artificiale è possibile accedere alle funzioni di editing AI dell’app Insta360 che rendono ancora più semplice e immediato l’editing di video e foto.

Sul fronte dell’audio, questa action cam permette di registrare a 48 kHz, 24 bit in AAC con la possibilità di utilizzare anche funzioni per la cancellazione del rumore del vento.

Le opzioni di connettività comprendono il WiFi 5, il Bluetooth 5.0 e l’USB-C La batteria è da 310 mAh (38 min di ripresa) per la sola action cam che può salire a 1.270 mAh (140 min di ripresa) con l’action POD. Infine il dispositivo è compatibile anche con l’applicazione Find My Device di Apple.

Insta360 Go 3S: prezzo e disponibilità

Insta360 GO 3S è disponibile sul sito ufficiale di Insta360 e su Amazon in diversi bundle come il Pack Standard, ad esempio, che include la videocamera nella versione da 64 GB, l’Action Pod, il ciondolo magnetico, l’Easy Clip, il supporto girevole e la protezione per la lente al prezzo suggerito di 429 euro

In alternativa è possibile acquistare solo la videocamera che ha un prezzo di 239 euro per il modello da 64 GB e 269 euro per quello da 128 GB.

