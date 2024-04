MacBook Air, prezzo al minimo storico: sconto mai visto prima

Oggi trovi il MacBook Air con processore M2 in offerta con uno sconto di ben 250 euro e al minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero

Fonte foto: Apple Newsroom

Non è un Pesce d’Aprile, ma un’offerta strepitosa per un dispositivo Apple disponibile da oggi su Amazon. Sul sito di e-commerce, infatti, è disponibile in promo speciale il MacBook Air con processore Apple M2 al minimo storico grazie all’ottimo sconto di ben 250 euro sul prezzo consigliato (-19%). Per essere un prodotto Apple si tratta di un’occasione da cogliere al volo, anche perché puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Una promo completa e da cogliere all’istante.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Il MacBook Air che troviamo in offerta è uscito sul mercato da oramai più di un anno, ma le prestazioni sono ancora eccellenti. Il merito è sia delle ottime componenti che trovi all’interno, sia dei continui aggiornamenti rilasciati dall’azienda di Cupertino, sia per quanto riguarda il software sia le patch di sicurezza. Puoi utilizzare tutti i programmi di fotoritocco o di editing video senza troppi problemi. Se non vuoi spendere delle cifre esagerate per un PC in grado di fare veramente di tutto e con una batteria a lunga durata, questa è l’offerta che fa per te.

MacBook Air

MacBook Air

MacBook Air: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una promo eccezionale per un prodotto Apple. Oggi trovi il MacBook Air con processore Apple M2 in offerta a un prezzo di 1099 euro con uno sconto top del 19%. Il risparmio è considerevole: ben 250 euro. Per essere un dispositivo della mela morsicata si tratta di un’occasione da non farsi scappare: è già complicato trovarli in promo. Per alleggerire l’esborso iniziale puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero da 219,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Hai anche la possibilità di effettuare il reso gratuito fino a 14 giorni dall’acquisto, come da nuove disposizioni del sito di e-commerce.

MacBook Air

MacBook Air

MacBook Air: la scheda tecnica

Per rapporto qualità-prezzo, questo MacBook Air che trovi oggi in offerta è uno dei migliori da acquistare in questi giorni su tutto il web. Si tratta della versione con processore Apple M2, lo stesso che trovi anche su alcuni modelli di MacBook Pro. Le prestazioni sono eccezionali e assicurano il massimo supporto con qualsiasi programma e applicazioni. Non hai nessun problema nel modificare immagini, editare video, oppure utilizzare uno dei tanti programmi per la produttività (come ad esempio il pacchetto Office). A supporto anche 8 gigabyte di RAM e un SSD da 256 gigabyte.

Il MacBook Air è dotato anche di un ottimo display Liquid Retina da 13,6 pollici ad alta definizione e con una luminosità elevatissima. Le dimensioni sono molto compatte, e come tutti i MacBook è super leggero. Non avrai problemi a portarlo con te in borsa o nello zaino. Essendo un PC pensato soprattutto per il lavoro, trovi una videocamera FaceTime con cui fare videochiamate in altissima definizione, aiutato anche da un comparto audio con pochi rivali. Le chiamate hanno un audio perfetto e il microfono è integrato.

Sul lato delle connessioni trovi due porte Thunderbolt, la presa MagSafe per la ricarica e anche il jack audio, utilissimo quando sei in viaggio e vuoi ascoltare musica o fare delle call. La batteria è a lunghissima durata e non avrai problemi di sorta.

MacBook Air

MacBook Air