MacBook Air, lo sconto è sconvolgente: prezzo mai così basso

Un concentrato di potenza e funzionalità in un corpo sottile e leggero. Bastano queste poche parole per descrivere tutti i punti di forza del MacBook Air, il computer più leggero e portatile nella gamma di laptop Apple.

Spesso poco più di un centimetro e pesante poco più di un chilogrammo, l’ultrabook della Mela Morsicata è un inno alla portabilità e al lavoro in mobilità: nonostante peso e dimensioni ridotte, infatti, non dovrai scendere ad alcun compromesso sul fronte delle prestazioni. Basta infatti scorrere la scheda tecnica del MacBook Air per accorgersi di avere a che fare con uno dei computer portatili più performanti in circolazione. E grazie agli sconti top di oggi su Amazon, diventa anche più conveniente che mai: non è mai stato così conveniente come oggi.

Macbook Air 2022, 256 GB, color Oro

Macbook Air 2022, 512 GB, color Argento

MacBook Air scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Sottilissimo e leggerissimo, il Macbook Air in offerta su Amazon è dotato di un display Liquid Retina da 13 pollici con luminosità, dettagli e risoluzione senza precedenti. Non solo sarà più piacevole guardare serie TV e film con i tuoi servizi di streaming preferiti, ma sarà anche più semplice e confortevole leggere e lavorare. Gli occhi si stancheranno di meno e potrai lavorare senza timore di affaticare troppo la vista.

A questo si unisce un comparto hardware che ha davvero poco da invidiare anche a dispositivi ben più costosi. Il cuore del MacBook Air da 13" in offerta su Amazon è il chip Apple M2, progettato e realizzato dagli stessi ingegneri della Mela Morsicata per ottimizzare ulteriormente l’esecuzione degli applicativi. Lavorare con l’ultraportatile Apple non solo sarà semplice e veloce, ma ti permetterà anche di risparmiare sul consumo energetico: la batteria assicura un’autonomia fino a 18 ore.

Grazie al connettore MagSafe potrai ricaricarlo con sicurezza anche sui supporti più traballanti, mentre le prese Thunderbolt ti garantiscono connettività e trasferimento dati ad alta velocità. Non solo potrai collegare hard disk e spostare anche file di grandi dimensioni in poche decine di secondi, ma sarai anche in grado di collegare monitor 6K senza colpo ferire.

MacBook Air a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Acquistare il MacBook Air 2022 non è mai stato così conveniente come oggi. Sia la versione con disco da 256 GB sia la versione con disco da 512 GB sono infatti disponibili su Amazon al minimo storico. Nel primo caso, puoi comprare il MacBook Air con uno sconto del 20% e un risparmio di 270 euro rispetto al prezzo di listino: lo paghi 1.079 euro anziché 1.349 euro. L’ultraportatile con disco da 512 gigabyte è invece disponibile con uno sconto del 24% e un risparmio di ben 400 euro sul prezzo di listino: lo paghi 1.299,00 euro anziché 1.699,00 euro.

Agli sconti top si unisce poi la possibilità di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Gli utenti Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito tra i metodi di pagamento possono infatti scegliere di comprare il MacBook Air 2022 a tasso 0: la versione da 256 GB ti costa 217,80 euro al mese per cinque mesi; la versione da 512 GB ti costa 259,80 euro al mese per cinque mesi.

Oltre ai due modelli che trovate in basso, l’ultrabook della Mela Morsicata è disponibile anche in altre combinazioni di colori e grandezza del disco rigido, con sconti ugualmente interessanti.

