Madre Roccia, avventura sulla Marmolada

La cordata guidata da Matteo della Bordella ha aperto una nuova via sulla parete sud della Marmolada: il racconto in un nuovo documentario in cui si parla anche di crisi climatica

Fonte foto: Sky

L’apertura di una nuova via sulla parete sud della Marmolada, nelle Dolomiti, ma anche gli effetti che la crisi climatica sta producendo su queste e altre montagne. Sono questi i principali temi raccontati da Marmolada. Madre Roccia, documentario Sky Original che sarà disponibile nell’autunno 2024 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Prodotto da Sky e realizzato da Coldfocus di Matteo Maggi e Cristiana Pecci, il documentario ha come protagonisti quattro scalatori, Matteo della Bordella, Maurizio Giordani e Massimo Faletti e Iris Bielli.

Matteo della Bordella sulla Marmolada: il film

A guidare la cordata sulla parete sud della Marmolada, detta la Regina delle Dolomiti, è l’alpinista professionista Matteo della Bordella, volto noto dei Ragni di Lecco che negli ultimi anni ha collezionato diverse imprese alpinistiche notevoli, aprendo nuove vie anche all’estero, ad esempio in Groenlandia, Pakistan e Messico.

Maurizio Giordani è alpinista locale e grande conoscitore della Marmolada, dal momento che in quarant’anni di carriera alpinistica ha aperto oltre cinquanta delle quasi duecento vie presenti sulla parete sud. Massimo Faletti all’esperienza alpinistica abbina la sensibilità ambientale e l’impegno a far conoscere alle persone le conseguenze del cambiamento climatico. Infine, Iris Bielli è una giovane climber e alpinista di Merate.

Com’è il documentario Marmolada Madre Roccia

L’impresa epica degli alpinisti – aprire una nuova via sulla parete sud della Marmolada appunto – è mostrata nel documentario Marmolada. Madre Roccia con spettacolari riprese all’avanguardia tecnologica, anche concentrando l’obiettivo della telecamera sulle sfide e sui pericoli che i protagonisti devono affrontare mentre provano a superare i loro limiti.

La Marmolada, come noto, è diventata in qualche modo il simbolo degli effetti della crisi climatica sulle montagne dopo la tragedia del 3 luglio 2022, quando un grosso seracco si è staccato dal versante nord causando la morte di undici persone. Una delle conseguenze dell’innalzamento delle temperature globali è infatti l’inesorabile ritiro dei ghiacciai, che sono sempre più vicini al collasso. Questi “giganti di ghiaccio” sono da tempo monitorati da esperti come Alessandro Fellin, ingegnere ambientale che da molto tempo collabora con la commissione glaciologica della sezione trentina del CAI, il Club Alpino Italiano

Nel documentario c’è spazio anche per il racconto della famiglia Del Bon, che da oltre sessant’anni gestisce il Rifugio Falier del CAI. Situato a 2074 metri di altitudine, ai piedi della famosa Parete d’argento nella parte sud della Marmolada, il rifugio è la base di partenza per gli alpinisti esperti che decidono di scalare una delle vie di questa spettacolare parete meridionale. Franca e Dante Dal Bon, che hanno accolto generazioni di alpinisti esperti, sono memoria storica e testimonianza diretta di chi vive la montagna ogni anno.

Marmolada Madre Roccia in streaming

Il documentario Marmolada. Madre Roccia sarà presentato in anteprima assoluta martedì 30 aprile alla 72esima edizione del Trento Film Festival.

Il documentario Sky Original sarà poi disponibile in autunno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, ma al momento la data esatta di uscita non è ancora stata annunciata.