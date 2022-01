Mail professionale: tutti i vantaggi di averla per un business

Una mail professionale è molto più di una casella di posta con un dominio personalizzato. Che venga usata da un libero professionista o da un’azienda, è un modo di creare un senso di appartenenza, instillare la percezione di affidabilità del brand e diventare facilmente riconoscibile.

Oltre alla possibilità di avere una mail professionale e personalizzata, i servizi online che permettono di creare indirizzi di posta elettronica business devono offrire anche pratici tool aggiuntivi, che permettano di organizzare e gestire al meglio il lavoro. Sicuramente, deve offrire una Rubrica in cui organizzare i contatti, un tool Attività per non dimenticare nemmeno un task e il Calendario per fissare riunioni, promemoria e ricevere avvisi. Nell’era dello smart working, non possono mancare spazio di archiviazione su cloud, così da usare la posta elettronica da qualsiasi dispositivo e ovunque, e una suite office integrata per creare e modificare documenti, che sia però compatibile con le altre suite più utilizzate come quella di Office od OpenOffice. La soluzione migliore è scegliere Libero Mail Business, il nuovo servizio di Libero Premium per avere 1 o 5 caselle professionali, spazio su cloud, tool dedicati e fogli di calcolo, documenti e presentazioni integrate.

Libero Mail Business: cos’è e a cosa serve

Dall’esperienza di Libero Premium è nato Libero Mail Business, un servizio pensato per offrire a professionisti e aziende di ogni settore e categoria una casella di posta elettronica professionale e personalizzata. Chi sceglie Libero Mail Business potrà godere di una interfaccia personalizzata con loghi e colori del proprio brand, che sia utilizzabile da PC, smartphone e tablet e con un layout con finestre mobili da spostare e ridimensionare con un solo clic o tap. Per gli allegati e le mail, il pratico sistema Drag&Drop consente di trascinarli direttamente nella posizione che si desidera e organizzarli facilmente.

Tenere sempre la propria posta aziendale in ordine è ancora più semplice con lo strumento di ricerca interna che permette di trovare in modo rapido ogni messaggio e di non perdere mai quelli importanti. Anche la sicurezza è fondamentale per Libero Mail Business, che offre filtri antivirus e antispam di alto livello per prevenire ogni rischio informatico e perdita di tempo, così che la produttività venga sempre massimizzata.

Libero Mail Business offre anche dei tool aggiuntivi per la gestione e l’organizzazione del lavoro quotidiano. Una Rubrica in cui inserire schede dettagliate dei contatti, che permette di separare quelli privati da quelli di lavoro. Con il tool Attività si potranno segnare i task in corso e quelli conclusi, organizzare il flusso del lavoro, tenere a mente le scadenze e impostare anche i relativi avvisi. Per fissare le riunioni, invitare i contatti a partecipare e non perdere mai un appuntamento c’è invece il Calendario integrato.

Sia che si lavori in ufficio che in smart working, la mail professionale di Libero offre un pratico cloud chiamato Drive con fino a 1 TB di spazio a disposizione, sia per archiviare le mail che i documenti e le presentazioni. Grazie alla suite office integrata e compatibile con Office e OpenOffice, si possono facilmente creare e modificare documenti con Testo, grafici e tabelle con Foglio di calcolo, presentazioni e slide con Presentazione.

Libero Mail Business: quanto costa

Le aziende e i professionisti che vogliono provare tutti i vantaggi di avere una mail professionale possono scegliere tra quattro differenti piani.

Si parte dai piani Go, che non comprendono la suite office, e sono:

Business Go : casella mail professionale, 5 GB di spazio mail e i tool Calendario, Rubrica e Attività a 25 euro l’anno più IVA;

casella mail professionale, 5 GB di spazio mail e i tool Calendario, Rubrica e Attività a 25 euro l’anno più IVA; Business Go Five: 5 caselle mail professionali, ciascuna da 5 GB di spazio mail, e i tool Calendario, Rubrica e Attività a 69 euro l’anno più IVA.

Per chi ha bisogno di un servizio completo, che oltre alla mail professionale offra anche tanto spazio Drive e la suite office, ci sono i piani Suite:

Business Suite : una casella mail professionale, 1 TB di spazio mail e Drive, i tool Calendario, Rubrica e Attività, la suite Testo, Foglio elettronico e Presentazione a 59 euro l’anno più IVA;

: una casella mail professionale, 1 TB di spazio mail e Drive, i tool Calendario, Rubrica e Attività, la suite Testo, Foglio elettronico e Presentazione a 59 euro l’anno più IVA; Business Suite Five: comprende 5 caselle mail professionali, 1 TB di spazio mail per casella più Drive, i tool Calendario, Rubrica e Attività e la suite office Testo, Foglio elettronico e Presentazione a 199 euro l’anno più IVA.

Libero Mail Business: i vantaggi

La reputazione online di un’azienda o di un professionista è fondamentale per aumentare il numero di clienti e ottenere il massimo dei profitti. La mail aziendale rappresenta quindi un ulteriore strumento che offre una percezione di maggiore professionalità e affidabilità per ogni brand che vuole accrescere la propria reputazione. Creare una mail professionale significa realizzare il biglietto da visita della propria azienda, che potrà essere ancora più riconoscibile e memorizzabile da parte dei clienti, sia quelli già acquisiti che quelli potenziali. I vantaggi vanno quindi dalla possibilità di attuare una strategia di marketing ancora più efficace, grazie a un consolidamento della brand reputazione dell’attività, fino a godere di tutti gli strumenti che facilitano l’organizzazione e la gestione del lavoro, come il comodo Drive su cloud e la suite office integrata di Libero Mail Business, per lavorare da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo.

Scegli Libero Mail Business per la tua attività: crea subito una mail professionale