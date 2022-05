Marshall Willen: la cassa Bluetooth più iconica che c'è

Chiunque abbia strimpellato una chitarra elettrica o abbia assistito a un concerto dal vivo ha ben presente cosa significhino gli amplificatori Marshall: design squadrato e suono puro e potente. E i nuovi Willen e Emberton, due nuovi speaker Bluetooth portatili e supercompatti firmati dall’iconico logo Marshall, non smentiscono questo approccio e sono pensati per chi si sente una rockstar dentro.

Il suono è al centro del progetto dei due nuovi speaker.Il Willen è decisamente squadrato e di dimensioni ridotte: è un quadrato di appena 10 centimetri di lato, per 4 centimetri di spessore. Il che non vuol dire che è poco potente, anzi. Il secondo speaker, l’Emberton è praticamente un Willen al quadrato: di forma rettangolare e decisamente più potente, ma chiaramente un po’ meno portatile. I colori sono il marchio di fabbrica Marshall: il logo ben evidente in oro su sfondo nero o bianco panna. In piena filosofia Marshall, poi, è la possibilità di collegare più speaker per ottenere l’effetto Marshall Stack, ossia il mitico soundwall, il muro di amplificatori presente in ogni concerto che si rispetti.

Marshall Willen: caratteristiche tecniche

Entrambi gli speaker, il Willen e l’Emberton, sono certificati IP67, ossia resistenti a polvere e acqua. Lo speaker Willen è dotato di un driver dinamico full-range (100-20.000 Hz) da 2 pollici e di due radiatori passivi. In questo modo si raggiunge un volume massimo di 82 dB sostenuto dall’amplificatore integrato da 10 W massimo.

L’autonomia della batteria integrata è pari a 15 ore e si ricarica con cavo USB-C; sono necessarie 3 ore per la ricarica completa e 20 minuti per 3 ore di autonomia.

La connettività è limitata al Bluetooth 5.1 e non è presente il jack audio da 3,5 mm (altrimenti sarebbe stato quasi impossibile rendere il dispositivo impermeabile), ma è presente un microfono per le chiamate. Infine, dettaglio utile: sul retro si trova una cinghia per attaccate lo speaker a qualsiasi supporto.

La versione Emberton, invece, in un certo senso raddoppia spazio e potenza grazie alla presenza di due driver dinamici full-range ( 60-20.000 KHz) sempre da due pollici e una batteria che, secondo l’azienda inglese, assicurerebbe oltre 30 ore di autonomia. Speaker stereo, connettività Bluetooth 5.1 e certificazione IP67. Manca però il microfono.

Dicevamo che la filosofia di Marshall è basata soprattutto sul concetto di stack: lo speaker da solo funziona e fa il suo lavoro, ma il principio è di unire più speaker assieme per ottenere quell’effetto di suono tipico dei concerti all’aperto.

Speaker Marshall: prezzi e disponibilità

L’azienda ha reso noti i prezzi ma non ha specificato quando effettivamente arriveranno sul mercato italiano i due nuovi speaker Marshall Willen e Emberton.

Lo speaker Willen dovrebbe arrivare entro la fine di maggio o inizio giugno al prezzo di 99 euro, mentre lo speaker Emberton dovrebbe arrivare a luglio o agosto e costerà 169 euro.