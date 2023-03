Mediaset: buone notizie per chi possiede queste TV

Sempre più telespettatori italiani oggi apprezzano le possibilità offerte dalle moderne Smart TV connesse a Internet, come quella di vedere in streaming (o rivedere, se ce lo siamo perso) un programma o una serie TV. Per farlo, però, serve l’apposita app: non esiste, infatti, una piattaforma di streaming che mostri gratuitamente tutti i programmi del Digitale Terrestre, ogni editore ha la sua app.

Ma non tutte le app sono disponibili per tutti i sistemi operativi di tutte le Smart TV, cosa che rende possibile rivedere un programma su una TV, ma non su un’altra che, magari, è persino migliore ed è costata di più ma che, in pratica, ha un sistema operativo per il quale non esiste l’app in questione.

TP Vision, l’azienda con sede ad Amsterdam che produce le Smart TV a marchio Philips, ha annunciato una buona notizia in questo senso: l’app di Mediaset Infinity, a lungo mancante sulla sua piattaforma proprietaria, è finalmente arrivata.

Mediaset Infinity su TV Philips

Gli Smart TV TP Vision Philips non hanno tutti lo stesso sistema operativo: i più vecchi hanno una versione abbastanza obsoleta e non standard di Linux simile ad Android TV (chiamata Saphi OS), quelli più recenti hanno una versione di Saphi OS più recente, oppure Google TV (come i modelli "The One").

Mediaset Infinity è da tempo disponibile per i TV con sistema operativo standard Android TV o Google TV, non lo era per le versioni personalizzate. Ora, però, TP Vision annuncia l’arrivo dell’app sui TV più recenti. In particolare tutti i modelli 2022 e 2023 e, a breve, anche quelli 2021-22.

Cosa trasmette Mediaset Infinity

Mediaset Infinity è per Mediaset, in buona sostanza, ciò che RaiPlay è per la RAI: principalmente un archivio dal quale gli utenti possono pescare contenuti da vedere on demand, dall’altra la versione in streaming della TV in diretta sul Digitale Terrestre.

Sulla piattaforma di streaming di Mediaset, quindi, troviamo tutte le puntate già andate in onda delle trasmissioni più famose, come Le Iene, Fuori dal Coro, Stasera Italia. Ci sono anche le edizioni dei TG del gruppo, le trasmissioni sportive e tutto il resto.

Ci sono, poi, le dirette dei canali trasmessi anche sul Digitale Terrestre:

Canale 5

Italia 1

Rete 4

20 Mediaset

Iris

27 Twentyseven

La5

Cine34

MEdiaset Extra

Top Crime

Focus

Italia 2

A questi canali gratuiti si aggiungono quelli disponibili solo in abbonamento, tramite la sottoscrizione al servizio Infinity+ che, tra le altre cose, ha i diritti per la trasmissione di 104 partite di UEFA Champions League nelle prossime due stagioni.

Piattaforme TV: la questione app

E’ chiaro, dunque, che per gli amanti dei canali del biscione la presenza dell’app di Mediaset Infinity può fare la differenza nella scelta di una Smart TV e, in generale, i produttori che riescono a portare sulle proprie piattaforme software il numero più alto possibile di applicazioni hanno maggiori speranze di avere successo.

Al contrario: se per una Smart TV mancano le app più importanti allora tale modello rischia di avere uno scarso successo commerciale, anche se tutte le altre caratteristiche sono ottime.

Un esempio, in tal senso, sono proprio i dispositivi Philips, che per lungo tempo hanno avuto a bordo una vecchia versione di Saphi OS (sistema operativo basato su Linux, ma diverso da Android TV). L’app di DAZN per i televisori Philips precedenti al 2022 dotati di Saphi OS, semplicemente, non c’è mai stata.