Nuovi Smart TV Philips 2023: i modelli MiniLED

Le novità di casa Philips di questo inizio anno nel mercato Smart TV non si limitano ai modelli OLED: il brand oggi di proprietà della cinese TP Vision, infatti, ha presentato anche nuovi modelli della sua nota e apprezzata serie The One, con pannelli LCD classici, e l’inedita serie (al momento composta da due modelli) The Xtra, con pannelli MiniLED.

Tra OLED, MiniLED e LED tradizionali, quindi, Philips ha oggi una gamma di Smart TV variegata, in grado di soddisfare le esigenze di tutti con prodotti differenziati e, in alcuni casi, abbastanza accessibili.

Philips MiniLED: quasi OLED

Debutta sul mercato la serie Philips The Xtra, che include al momento solo due modelli con tecnologia MiniLED. Il primo di questi è il Philips MiniLED 9308 che, come tutti gli altri TV lanciati ad inizio di quest’anno, viene introdotto con in dotazione il processore di immagini Philips P5 AI di settima generazione.

In questo TV troviamo un pannello da 55 o 65 pollici, di tipo Wide Color Gamut (WCG) con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz che promette una luminosità di picco di 1.000 nit. Secondo Philips, grazie all pannello WCG la nuova smart TV copre il 98% della gamma di colori Digital Cinema Initiative (DCI) e dispone, come tutti i modelli Philips, del famoso sistema luminoso Ambilight su 3 lati.

Questa smart TV ha anche un comparto audio di tutto rispetto, grazie alla presenza di un sistema di altoparlanti 2.1 con una potenza di 64W, progettato da Bowers & Wilkins. Il design minimal si nota dalla cornici sottili in metallo di colore antracite, che ben si sposano con il supporto in colore nero spazzolato. Il tessuto kvadrat è utilizzato per ricoprire la griglia dove sono posizionati gli altoparlanti.

Il secondo modello della serie The Xtra è il Philips MiniLED 9008 dotato anch’esso di un processore d’immagine Philips P5 AI di settima generazione. Anche in questo caso troviamo un pannello con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una luminosità di picco di 1000 nits, ma non si tratta di uno schermo WCG. Il un sistema audio è in configurazione 2.0, con una potenza in uscita pari a 40W. Questa smart TV sarà disponibile in tre dimensioni: 55, 65 e 75 pollici.

Philips The One, il top degli LCD

La serie Philips The One continua a essere una parte fondamentale del portafoglio di TV Ambilight e sarà ampliata con due nuovi modelli nel secondo trimestre del 2023: il Philips 8808 e il Philips 8508. Entrambi i modelli si presentano con il processore di immagini Philips P5 AI di settima generazione e schermo LCD a LED tradizionali, di tipo WCG.

Cambia la frequenza di aggiornamento a seconda della dimensione: si passa dai 120 Hz del Philips 8808 ai 60 Hz del modello 8508. Grazie alla presenza della tecnologia DLG e HRS, la matrice di quest’ultimo TV riproduce contenuti 4K a 120Hz offrendo nitidezza e movimenti fluidi dei contenuti visualizzati al pari di un pannello nativo a 120Hz.

Tutti i televisori della serie The One sono dotati del sistema Ambilight a tre lati e sono dotati del sistema operativo Android TV con interfaccia utente Google TV. Il Philips 8808 sarà disponibile in sei dimensioni: 43, 50, 55, 65, 75 e 85 pollici, mentre il Philips 8508 sarà disponibile nelle versioni da 43, 50, 55 e 65 pollici.