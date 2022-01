MediaTek prepara già Dimensity 10000, il chip per il 2023

A distanza di poche settimane dalla presentazione del processore top di gamma MediaTek Dimensity 9000, l’azienda cinese sarebbe già al lavoro per sviluppare il suo successore. A suggerirlo è EqualLeaks e, in base alla recente denominazione utilizzata per i chipset, potrebbe chiamarsi proprio MediaTek Dimensity 10000.

Dalle poche informazioni fornite, sembra che sia già possibile effettuare un confronto fra il nuovo processore e quelli della passata generazione. MediaTek, infatti, potrebbe mirare soprattutto ad incrementare l’efficienza energetica, senza però tralasciare un ulteriore miglioramento delle prestazioni. È ancora troppo presto per effettuare ipotesi, ma i dati riportati dal leaker sembrano troppo precisi per essere ignorati. Nel frattempo, resta da capire se Dimensity 9000 sia più o meno potente dello Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Probabilmente avremo modo di scoprirlo presto grazie ai nuovi smartphone.

MediaTek Dimensity 10000, come sarà

In base alle informazioni fornite da EqualLeaks, il nuovo processore dovrebbe essere realizzato con processo produttivo TSMC a 3 nanometri, che dovrebbe aumentare la densità logica di 1,7 volte e garantire prestazioni superiori dell’11% rispetto alle soluzioni a 5 nanometri. Il consumo energetico, invece, dovrebbe ridursi del 25-30%.

Non è chiaro perché il confronto venga fatto rispetto ai processori a 5 nanometri e non rispetto a quelli – come il MediaTek Dimensity 9000 – realizzati a 4 nanometri. Potrebbe trattarsi di un refuso o anche di mancanza di informazioni a riguardo. Eppure, i dati numerici sembrano fin troppo precisi per sottovalutarne l’affidabilità.

Fra i chipset a 5 nanometri dovrebbe figurare il prossimo Dimensity 8000, che è non è ancora stato rilasciato ufficialmente da MediaTek, pur essendo già stato annunciato.

MediaTek Dimensity 10000, quando arriverà

È passato soltanto un mese dal debutto del processore top di gamma MediaTek Dimensity 9000, segno che dovremo aspettare almeno la fine dell’anno per vedere il nuovo processore. Chissà se MediaTek riuscirà ad avvicinare ulteriormente Qualcomm dopo gli ottimi passi avanti fatti con le recenti soluzioni hardware.

Dimensity 10000 dovrà vedersela con Snapdragon 8 Gen 2 e la sfida per contendersi il trono di miglior chipset su dispositivi Android sarà ancora più agguerrita. Alla partita potrebbe unirsi anche Samsung che, con i nuovi Exynos 2200 e la collaborazione con AMD, dimostra di avere intenzioni serie e potrebbe ripetersi con i processori del prossimo anno.