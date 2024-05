Fonte foto: MediaTek

A breve distanza dall’ultima novità, il Dimensity 8250, MediaTek aggiorna le sue proposte per la fascia media svelando il nuovo Dimensity 7300 a cui si affianca il Dimensity 7300X, un chip realizzato in modo specifico per gli smartphone con display pieghevole che andranno ad occupare una fascia più bassa del mercato rispetto ai costosi modelli attuali.

MediaTek Dimensity 7300: caratteristiche

Il nuovo MediaTek Dimensity 7300 è realizzato con processo produttivo a 4 nm, garantendo un notevole miglioramento in termini di efficienza rispetto al Dimensity 7050, realizzato a 6 nm. Con i core Cortex A78, infatti, il nuovo chip MediaTek può raggiungere lo stesso livello di performance consumando il 25% di energia in meno rispetto al suo predecessore. Il nuovo Dimensity 7300 è dotato di una CPU octa-core.

MediaTek ha scelto una configurazione a due cluster. Ci sono, infatti, quattro core Cortex A78, con una frequenza massima di 2,5 GHz, oltre a quattro core Cortex A55, per la gestione delle attività che richiedono una potenza di calcolo ridotta. Il SoC integra anche la GPU Arm Mali-G615 MC2 oltre alla NPU 655, sesta generazione della NPU di MediaTek, con un raddoppio delle prestazioni rispetto al Dimensity 7050.

Rispetto a chip concorrenti (non viene chiarito quale sia il chip utilizzato per il confronto), il nuovo Dimensity 7300 è in grado di offrire fino al 20% in più per quanto riguarda gli FPS nei giochi, garantendo anche un’efficienza superiore del 20%. Il chip supporta il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.4 e le connessioni 5G, fino a 3,27 Gbps in downlink, con la funzione MediaTek 5G UltraSave 3.0+, per il contenimento dei consumi.

Il nuovo Dimensity 7300 può essere abbinato a memorie di storage UFS 3.1 e a memorie RAM LPDDR4x e LPDDR5. Gli smartphone con il nuovo chip potranno avere display Full HD+ fino a 144 Hz e sensori fotografici con risoluzione fino a 200 Megapixel. La registrazione video è supportata fino al 4K a 30 fps.

MediaTek Dimensity 7300X: caratteristiche

Il nuovo Dimensity 7300X è una versione speciale del Dimensity 7300. MediaTek, infatti, ha arricchito la sua gamma di chip con un modello di fascia media che, per la prima volta, introduce il supporto al doppio display, con l’obiettivo di risultare la scelta ideale per gli OEM che intendono realizzare smartphone con display pieghevole (in particolare flip phone con design a conchiglia) per la fascia media del mercato.

Il Dimensity 7300X potrà gestire sia il display pieghevole (con risoluzione Full HD+) che un display esterno. Il chip, quindi, rappresenta una risposta agli Snapdragon 7 di Qualcomm, già utilizzati da alcuni pieghevoli “economici”. Le specifiche riprendono quelle del Dimensity 7300, con processo produttivo a 4 nm e CPU octa-core con due cluster (quattro Cortex A78 e quattro Cortex A55) oltre che con la GPU Arm Mali-G615 MC2 e la NPU 655.