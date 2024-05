Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

MediaTek ha svelato il nuovo chip Dimensity 8250: si tratta della nuova proposta dell'azienda per la fascia premium del mercato smartphone.

Fonte foto: MediaTek

MediaTek ha svelato un nuovo componente della sua famiglia di chip per smartphone: debutta questa settimana il nuovo Dimensity 8250, destinato a ritagliarsi uno spazio importante sul mercato nelle prossime settimane. Si tratta di un nuovo modello che va ad arricchire la serie che MediaTek chiama Premium 5G.

Questa serie comprende i chip destinati agli smartphone di fascia alta che possono garantire ottime prestazioni, sotto tutti i punti di vista, con un prezzo più basso rispetto ai modelli top di gamma, per cui MediaTek realizza i chip della serie Dimensity 9000, come il recentissimo Dimensity 9300+.

Il nuovo Dimensity 8250, come lascia intendere anche la numerazione, si posiziona un gradino al di sotto del Dimensity 8300 svelato sul finire dello scorso anno, andando a prendere il posto del Dimensity 8200, svelato sul finire del 2022 e arrivato anche in versione Ultra. Il nuovo 8250 sembra dunque essere un vero e proprio refresh del Dimensity 8200.

MediaTek Dimensity 8250: caratteristiche tecniche

Il nuovo Dimensity 8250 è un chip realizzato, come il suo predecessore 8200, con processo produttivo a 4 nm di TSMC. L’azienda non chiarisce se siano state implementate delle ottimizzazioni per poter migliorare le prestazioni e l’efficienza. rispetto al modello precedente

La CPU è octa-core, con un sistema a tre cluster:

1 core A78 da 3,1 GHz

3 core A78 da 3 GHz

4 core A55 da 2 GHz

C’è poi una GPU Mali-G610 MC6 e, per l’elaborazione delle attività AI, è presente la APU 580. Il chip, grazie al modem integrato, consente di utilizzare la rete 5G, con una velocità di picco in downlink di 4,7 Gbps, oltre alle reti Wi-6E e al Bluetooth 5.3. A differenza dei top di gamma della serie Dimensity 9000, non c’è la possibilità di utilizzare il Wi-Fi 7 e il Bluetooth 5.4.

Gli smartphone che utilizzeranno questo chip potranno sfruttare memorie RAM LPDDR5, memorie di storage UFS 3.1 (non c’è il supporto alle più veloci UFS 4.0), display QHD+ fino a 120 Hz e Full HD+ fino a 180 Hz oltre che sensori fotografici fino a 320 Megapixel. C’è la possibilità di registrare video in 4K a 60 fps. Si tratta delle stesse specifiche del Dimensity 8200. L’assenza di differenze nella scheda tecnica tra i due chip dovrebbe tradursi anche in prestazioni molto simili.

MediaTek Dimensity 8250: quando arriva

Per il momento, MediaTek non ha chiarito le tempistiche di lancio del nuovo Dimensity 8250. Il chip, però, dovrebbe arrivare a breve sul mercato. Negli ultimi giorni, infatti, il nuovo modello MediaTek è stato accostato all’imminente Oppo Reno 12 che debutterà in Cina entro fine mese. Nel corso dell’estate, quindi, i primi smartphone con il nuovo chip MediaTek dovrebbero arrivare anche in Europa.