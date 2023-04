MediaTek ha fatto un chip per le auto: cosa può fare

Dopo Qualcomm, che ha fatto il suo debutto nel settore automotive ormai una ventina di anni fa, finalmente tocca a MediaTek portare sul mercato la sua piattaforma per le auto intelligenti e connesse: si chiama MediaTek Dimensity Auto ed è composta da più moduli, con differenti ruoli, che secondo Qualcomm potranno integrarsi con i sistemi elettronici di tutti i principali produttori di automobili.

MediaTek Dimensity Auto: la piattaforma

La piattaforma MediaTek Dimensity Auto è formata dai moduli Dimensity Auto Cockpit, Dimensity Auto Connect, Dimensity Auto Drive e Dimensity Auto Components, che le case automobilistiche potranno usare tutti insieme, a pacchetto, o anche singolarmente.

Dimensity Auto Cockpit, come dice il nome, che si occupa del quadrante dell’auto e degli schermi, che possono arrivare ad una risoluzione di 8K. Dimensity Connect, lo dice ancora il nome, si occupa delle connessioni: 5G, WiFi, Bluetooth e GPS.

Dimensity Auto Drive e Dimensity Auto Components, infine, sono le componenti che gestiscono gli ADAS, cioè gli Advanced Driving Assistance System. In pratica la guida assistita, sistemi come il cruise control adattivo o il sistema di mantenimento automatico della corsia.

Tecnologia top per le auto connesse

MediaTek ha dichiarato che alcuni dei componenti della piattaforma Dimensity Auto, in particolare quelli di Dimensity Cockpit, saranno realizzati con processo produttivo a 3 nanometri. Cioè un processo ancor più evoluto di quello usato sui chip Apple M2 e A16 Bionic, sui Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e sui MediaTek Dimensity 9200.

Quasi certamente, quindi, questi chip saranno prodotti da TSMC, nella Fab 18 di Taiwan dove è entrata in funzione da pochi mesi la nuova linea produttiva a 3 nm. La soluzione di MediaTek per le auto intelligenti e connesse, quindi, parte da ottime basi tecniche e promette bassi consumi, grande efficienza e una generazione di calore molto bassa.

Tutte cose che non possono essere assolutamente sottovalutate nel mondo automotive, dove gli standard di qualità sono altissimi e rigidissimi: se un chip per smartphone va in crash mentre l’utente gioca a PUBG Mobile, infatti, non muore nessuno. Ma se va in crash il chip di un’auto durante un sorpasso in autostrada, allora forse il morto ci scappa.

MediaTek è un colosso dell’elettronica, è il più grande produttore al mondo di chip per smartphone e, di sicuro, ha decenni di esperienza alle spalle. Ma è l’ultima arrivata nel settore automotive, dove la fiducia tra le aziende conta moltissimo. Vedremo, già dall’anno prossimo, quante automobili saranno dotate della piattaforma MediaTek Dimensity Auto, al momento non ci sono dichiarazioni in merito né da MediaTek, né dai produttori auto.