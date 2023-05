MediaTek-Nvidia: accordo strategico per le auto del futuro

MediaTek ed Nvidia uniscono le forze per creare, insieme, una piattaforma hardware tutta in uno da vendere alle case automobilistiche

C’è un settore strategico, ma poco conosciuto, nell’industria della tecnologia: si tratta del settore automotive, cioè di tutta la tecnologia oggi presente in un’autovettura. L’importanza della tecnologia in auto è diventata evidente pochi mesi fa, con la famosa crisi dei chip che ha messo in competizione l’elettronica di consumo proprio con l’industria dell’auto: non c’erano chip a sufficienza per tutti, molte auto non sono state prodotte per mancanza di componenti. Anche per risolvere problemi del genere due giganti dell’elettronica, MediaTek e Nvidia, hanno deciso di collaborare.

MediaTek-Nvidia: l’accordo

Come era facile aspettarsi, viste le decine di miliardi di dollari in gioco nel settore dell’auto, i dettagli dell’accordo MediaTek-Nvidia non sono stati rivelati. Abbiamo solo un comunicato stampa molto vago, in cui si parla genericamente di “una gamma completa di soluzioni basate sull’AI per l’abitacolo dei veicoli di prossima generazione, basati sul software“.

Nvidia è tra i leader mondiali dello sviluppo dei chip e del software per l’intelligenza artificiale: ha da pochissimo raggiunto la capitalizzazione di 1.000 miliardi di dollari proprio a causa del recente boom dei chatbot AI, che richiederanno a breve una enorme potenza di calcolo. Sempre Nvidia produce la piattaforma hardware Nvidia Drive per le auto con sistemi di guida assistita.

MediaTek, invece, ha da poco annunciato la sua nuova piattaforma Dimensity Auto, destinato alle auto connesse e ai loro sempre più numerosi (e sempre più grandi) schermi multimediali.

La collaborazione tra le due aziende prevede che MediaTek svilupperà nuove soluzioni hardware per l’abitacolo delle automobili, dotate di CPU MediaTek e GPU Nvidia, inserite nello stesso “chiplet“. Un chiplet è l’unione di due chip, attraverso un bus dati ad alta velocità. Le soluzioni di Nvidia per la guida assistita, inoltre, saranno disponibili all’interno di MediaTek Dimensity Auto.

In questo modo le due aziende tech mirano a creare un pacchetto tutto incluso da vendere ai produttori di autoveicoli, i quali potranno contare su tanta potenza e sulla massima affidabilità, che è un parametro fondamentale nell’industria automotive.

Chi produrrà i chip

A questo accordo, apparentemente perfetto, manca un solo dettaglio, in realtà importantissimo: chi produrrà i nuovi chiplet di MediaTek-Nvidia. Entrambe le aziende, infatti, sono “fabless” e non hanno, quindi, delle “fonderie” che producono fisicamente i chip.

La maggior parte della produzione di entrambi i colossi dei chip, infatti, è esternalizzata a TSMC. L’amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, ha recentemente affermato che alcuni dei suoi prossimi chip potrebbero essere realizzati da Intel, ma non c’è ancora un accordo firmato.

La tecnologia per le auto del futuro, quindi, c’è già oggi e promette molto bene. Le fabbriche per i chip di queste auto, invece, potrebbero essere anche in futuro troppo poche.