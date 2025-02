Nvidia e MediaTek faranno un chip per PC

Fonte foto: Melnikov Dmitriy / Shutterstock.com

Nel corso dei prossimi mesi potrebbe arrivare una vera e propria rivoluzione per il settore dei computer Windows. Ad anticipare la novità in arrivo è un report di DigiTimes che proprio in queste ore, ha anticipato che Nvidia e MediaTek starebbero lavorando allo sviluppo di un chip per PC Windows basato su architettura ARM, la stessa utilizzata da Qualcomm per i suoi chip Snapdragon X, con cui Microsoft ha annunciato il lancio dei Copilot+ PC.

L’obiettivo delle due aziende, però, non sarebbe limitato a realizzare un’alternativa ai chip di Qualcomm, ma si punterebbe a superare anche Intel e AMD nel settore dei notebook Windows, entrando, dunque, in concorrenza con Apple e la sua linea MacBook. Dalla collaborazione in corso potrebbero arrivare, inoltre, novità anche per il mercato Android.

Un nuovo chip da Nvidia e MediaTek

Le informazioni disponibili sul nuovo chip su cui Nvidia e MediaTek sarebbero al lavoro sono poche. Il chip in questione dovrebbe essere realizzato con processo produttivo a 3 nm di TSMC e, per la grafica, dovrebbe utilizzare un’architettura Blackwell introdotta da Nvidia con le nuove schede video RTX 50 lo scorso gennaio. Questa soluzione era stata anticipata dall’azienda lo scorso anno.

Lo scorso mese di novembre, MediaTek avrebbe invitato ad alcuni OEM le prime unità di test dei nuovi chip. Tra i partner del progetto ci sarebbero già Lenovo, Dell, Asus e HP ovvero i principali produttori di computer Windows al mondo. L’elenco potrebbe essere più lungo e includere diversi altri brand, tra cui Microsoft, sempre alla ricerca di nuove soluzioni per la sua gamma Surface. Il lancio commerciale sarebbe previsto per la fine del 2025.

Il nuovo chip di MediaTek con grafica Nvidia potrebbe essere svelato al Computex 2025, in programma a Taipei il prossimo mese di maggio. Le prime indiscrezioni sulle reali prestazioni del nuovo SoC, pensato principalmente per notebook e tablet Windows, potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.

Novità anche per gli smartphone

La collaborazione tra Nvidia e MediaTek potrebbe non essere limitata al settore dei computer. Le due aziende, infatti, potrebbero annunciare anche un chip per smartphone e tablet Android che andrebbe a utilizzare una GPU realizzata sfruttando le tecnologie e l’esperienza di Nvidia.

Questo nuovo modello potrebbe, quindi, andare ad arricchire la gamma Dimensity rappresentando un’evoluzione del già molto apprezzato Dimensity 9400. Anche in questo caso, la base di partenza sarebbe il processo produttivo a 3 nm.

Il chip potrebbe arrivare nel corso del 2025 diventando il nuovo punto di riferimento dell’offerta MediaTek per il settore dei dispositivi mobile ma, anche in questo caso, bisognerà attendere maggiori informazioni ufficiali che potrebbero arrivare già nel corso dei prossimi mesi.