Mercato smartphone: la crisi continua ma non per Apple

Fonte foto: Kaspars Grinvalds / Shutterstock.com

Il mercato smartphone continua a essere in difficoltà: le spedizioni sono in calo e, per il prossimo futuro, le stime confermano ancora una tendenza al ribasso. La conferma arriva da Counterpoint Research.

Secondo le stime, il 2023 si chiuderà con il valore più basso per le spedizioni di nuovi smartphone registrato nel corso degli ultimi 10 anni. Il calo delle spedizioni potrebbe favorire Apple: grazie a un mercato premium ancora solido, infatti, l’azienda di Cupertino potrebbe diventare leader del settore.

Continua la crisi del mercato smartphone

Le prime stime di Counterpoint, per il 2023 sono attese 1,15 miliardi di unità spedite di smartphone. Si tratta di un dato in calo del -6% rispetto allo scorso anno. Il settore si prepara, quindi, a registrare il suo risultato peggiore dal 2014. Anche nel corso del 2020, nonostante i lockdown e la pandemia, sono stati spediti più smartphone rispetto a quanti Counterpoint ne ha stimati per il 2023.

A pesare sul risultato globale del settore smartphone ci sono vari fattori economici. Il Nord America, in particolare, sta facendo registrare risultati ben inferiori alle attese con il 2023 che potrebbe chiudersi con un calo percentuale a due cifre dopo un primo semestre particolarmente negativo. La seconda metà dell’anno e, in particolare, il quarto trimestre saranno fondamentali per l’intero settore degli smartphone.

Apple punta alla leadership del mercato smartphone

Il rallentamento del settore potrebbe favorire Apple. L’azienda di Cupertino continua a far registrare numeri importanti nel segmento premium, dove registra una quota di mercato altissima. Questo segmento di mercato segue dinamiche diverse dall’intero settore e il rallentamento delle vendite è meno evidente.

Secondo Jeff Fieldhack di Counterpoint, in questo momento, si registra un “un disaccoppiamento tra ciò che sta accadendo nell’economia e i consumatori che acquistano telefoni“. Nel corso del quarto trimestre del 2023, con l’arrivo dei nuovi iPhone 15, Apple potrebbe registrare una decisa accelerazione delle spedizioni.

Oggi, infatti, la base installata di iPhone 12 è ancora molto elevata: tanti consumatori potrebbero essere pronti a cambiare smartphone, scegliendo ancora Apple e uno dei nuovi iPhone 15. Questa tendenza potrebbe premiare la casa di Cupertino, pronta ad avvicinare e superare Samsung, alle prese con un rallentamento importante di tutti gli altri segmenti del mercato smartphone.

La conquista della leadership del settore smartphone, considerando le spedizioni di tutto il 2023, per Apple dipenderà molto dall’andamento della produzione. Lo scorso anno, infatti, l’azienda ha dovuto fare i conti con diversi problemi produttivi nel corso del quarto trimestre che hanno ridotto le consegne.

Per raggiungere il vertice del mercato, invece, Apple dovrà essere in grado di soddisfare appieno la domanda. Ricordiamo che i nuovi iPhone 15 saranno presentati in via ufficiale nel corso del prossimo mese di settembre, per poi arrivare sul mercato nelle settimane successive.