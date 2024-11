Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Secondo l’ultimo report di Counterpoint Research, relativo al mercato delle smart TV nel 2024, il settore è in crescita, con una ripresa delle consegne. A fare la differenza, però, stavolta non sono i soliti volti noti: a trainare le vendite sono due brand cinesi, Hisense e TCL, che continuano a registrare importanti aumenti di quota di mercato, avvicinandosi ai grandi nomi del settore come LG e Samsung.

I dati di Counterpoint Research

Stando ai dati condivisi da Counterpoint Research, nel terzo trimestre del 2024 il mercato delle smart TV ha registrato una crescita dell’11% con un totale di 62 milioni di dispositivi spediti nel mondo. Sul podio, ancora, c’è Samsung che si conferma come il maggior produttore di televisori, restando a una quota di mercato del 15%.

A stupire, però, sono il secondo e terzo posto occupati dalle due aziende cinesi Hisense e TCL, che inseguono il colosso sudcoreano fermandosi entrambi a circa il 12%, ad appena tre punti percentuali dalla prima posizione del podio.

LG, altro nome più che noto del settore, torna a una quota di mercato del 10%, complice anche una buona ripresa in Europa, con un aumento delle consegne del 7%. Xiaomi, resta salda in quinta posizione e, dopo aver superato Sony lo scorso trimestre, rimane stabile.

Il report di Counterpoint Research, però, si è focalizzato principalmente sulle smart TV di fascia media e alta un segmento che comprende QLED, mini LED, OLED e 8K, che hanno registrato una crescita del 51%, raggiungendo un massimo storico.

Osservando le variazioni tra il terzo trimestre del 2023 e quello attuale si nota che i televisori mini LED, in particolare, hanno registrato una notevole crescita pari al +102%, superando per la prima volta le spedizioni dei prodotti con schermi OLED. La crescita è dovuta per buona parte alle strategie di vendita messe in campo da Hisense e TCL, che hanno puntato molto su queste tecnologie, abbassando i prezzi e rendendole più accessibili.

Come cambia il mercato delle smart TV

Secondo Lee Je–hyeok di Counterpoint Research, le aziende cinesi si stanno concentrando sul segmento dei prodotti premium che, fino a qualche anno fa, era dominato (quasi) esclusivamente da aziende coreane e giapponesi.

È chiaro, dunque, che le dinamiche competitive in questo settore stanno cambiando radicalmente a discapito di marchi storici come Samsung che nell’ultimo anno ha visto un crollo di circa 13 punti percentuali della sua quota di mercato, nel segmento appena preso in considerazione.

Questo porterà allo sviluppo di una concorrenza maggiore, con un elevato numero di brand che inizierà a proporre i propri prodotti, sfruttando tecnologie sempre più avanzate e schermi sempre più grandi, cercando di attrarre i consumatori, facendo leva su prezzi più competitivi che mettono in seria difficoltà i grandi nomi del settore.