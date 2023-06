Mercoledì 2 sarà più horror e meno romantica

La seconda stagione di Mercoledì sarà più horror e meno romantica. Jenna Ortega, l’attrice che impersona la piccola di casa Addams, aveva già avuto modo di sottolineare questo punto di svolta negli scorsi mesi. Ora, in una nuova intervista, è tornata a ribadirlo senza esitazioni. Se nella prima stagione della serie Netflix il triangolo amoroso tra la protagonista, Tyler e Xavier aveva occupato buona parte della trama, nei nuovi episodi bisogna dunque aspettarsi qualcosa di diverso.

Mercoledì 2: anticipazioni e news

Intervistata nell’ambito di Actors on Actors di Variety, Jenna Ortega è tornata a parlare di Mercoledì 2. In questa seconda stagione Ortega, oltre che attrice protagonista, è anche executive producer: un ruolo che le consente di avere maggiore voce in capitolo riguardo le sceneggiature e il suo personaggio.

«Abbiamo deciso di voler approfondire un po’ di più l’aspetto horror della serie. Perché è così spensierata, e in una serie come questa con vampiri, lupi mannari e superpoteri non puoi prenderti troppo sul serio», ha detto l’attrice. «Stiamo evitando qualsiasi interesse amoroso romantico per Mercoledì, il che è davvero fantastico».

Nella prima stagione della serie, Xavier Thorpe (interpretato da Percy Hynes White) è uno studente della Nevermore Academy e ha una cotta per Mercoledì, che aveva conosciuto quando erano piccoli. La protagonista a un certo punto cede però al corteggiamento di Tyler Galpin (Hunter Doohan), che sembra provare dei sentimenti per lei. I due si scambiano un bacio e solo in seguito si scopre che Tyler, avendo ereditato dalla madre l’abilità di trasformarsi in un mostro chiamato Hyde, è il responsabile della serie di omicidi su cui Mercoledì stava indagando. Xavier, che era stato ingiustamente accusato di essere il colpevole, viene così scagionato.

Un triangolo amoroso che Ortega ha già avuto modo di criticare in passato. Da qui la decisione di eliminare dalla trama della seconda stagione gli aspetti romantici. Dall’altra parte, invece, nei nuovi episodi – stando alle dichiarazioni rilasciate fino a ora dagli addetti ai lavori – c’è l’intenzione di approfondire ulteriormente le dinamiche familiari degli Addams e il rapporto tra Mercoledì e sua madre Morticia.

Quando esce Mercoledì 2

Difficile fare previsioni sull’uscita su Netflix di Mercoledì 2. Le riprese dovrebbero iniziare entro la fine del 2023, ma lo sciopero degli sceneggiatori a quanto pare sta causando qualche rallentamento e alcune incertezze. Proprio gli sceneggiatori in sciopero, tra l’altro, nelle scorse settimane hanno ironizzato su alcune dichiarazioni di Ortega. L’attrice aveva infatti raccontato di aver dovuto e voluto puntare i piedi con gli sceneggiatori di Mercoledì per far sì che alcune sue battute «che non avevano nessun senso» venissero modificate o eliminate.

Evidentemente qualcuno ha visto in queste dichiarazioni una mancanza di rispetto nei confronti del lavoro degli sceneggiatori, dal momento che durante gli scioperi sono apparsi cartelli con scritto, ad esempio: «Senza sceneggiatori Jenna Ortega non avrebbe nessuno con cui prendersela». Lo sceneggiatore di BoJack Horseman Nick Adams, invece, ha twittato: «È meglio che Jenna Ortega torni da New York per il suo turno pomeridiano al picchetto».