È una storia che grida Hollywood quella che giunge letteralmente da Marte. In questo film, che è decisamente la realtà, si parte con un semplice ma intrigante antefatto: padre e figlia hanno decodificato un messaggio alieno proveniente dal pianeta rosso. Si tratta a tutti gli effetti di una comunicazione extraterrestre, captata dalla Terra a maggio 2023. Ecco cosa è stato scoperto.

Un test extraterrestre

Tutto avuto inizio mercoledì 24 maggio 2023, per la precisione alle ore 21:30 italiane. La Terra ha ricevuto in tale data un messaggio segnale radio proveniente dallo spazio, per la precisione da Marte. Un messaggio che Ken e Keli Chaffin, rispettivamente padre e figlia, sono riusciti a decifrare dopo svariati mesi di duro lavoro.

Ben celato all’interno del messaggio hanno individuato la raffigurazione grafica di cinque amminoacidi, considerati dal mondo della scienza “i mattoni della vita”. Per quanto tutto ciò rientri precisamente nel novero dei messaggi “alieni”, non si può parlare di una comunicazione avviata con il genere umano da una specie aliena.

A dire il vero tutto ciò è frutto di un esperimento che mescola scienza e arte, studiato appositamente per tentare di simulare l’invio di un segnale da parte di una sconosciuta forma di vita intelligente extraterrestre. Lo scopo era quello di mettere alla prova le persone in merito alle loro capacità di decodifica di segnali radio grezzi provenienti dallo spazio.

In parole povere si è tentato di dare risposta alla seguente domanda: se gli alieni tentassero di comunicare con noi, saremo in grado di ascoltarli e comprenderli?

Un messaggio alieno

Il messaggio “alieno” è stato sviluppato da un team multidisciplinare che, sorprendentemente, non è guidato da uno scienziato, bensì da un artista. Si tratta dell’italiana Daniela de Paulis, che ha preso parte al progetto A Sign in Space. Il tutto sviluppato con la collaborazione dell’Istituto Seti (Search for extraterrestrial intelligence), dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, dell’Agenzia Spaziale europea e di Green Bank Observatory.

Sfruttando la sonda ExoMars Trace Gas Orbiter dell’Esa è stato possibile trasmettere un messaggio misterioso verso la Terra. Il tutto è stato captato da Il tutto è stato captato da tre osservatori radio astronomici. Da maggio 2023, però, sono stati migliaia di cittadini scienziati attivatisi per tentare la decodifica. L’estrazione dei dati ha richiesto circa 10 giorni ma la decodifica è durata per più di un anno. È stata infatti inviata la mail con la soluzione il 7 giugno 2024.

Ecco una porzione del comunicato dell’Esa: “I cittadini statunitensi Ken e Keli Chaffin hanno decifrato il codice, seguendo il proprio intuito e conducendo varie simulazioni per numerose ore al giorno. Il team padre e figlia ha scoperto che il messaggio conteneva movimento, il che suggerisce una sorta di formazione cellulare e forme di vita. Gli amminoacidi e le proteine sono i mattoni della vita”.

La scoperta di altre forme di vita nell’universo rappresenta un progetto che di enorme rilevanza. Riuscire a dimostrare che non siamo soli avrebbe infatti un impatto sociale, religioso e culturale devastante. Metterebbe di certo in prospettiva le nostre tante beghe su questo piccolo pianeta. La ricerca prosegue e chi sa che tra non molto non possa essere intercettato un vero messaggio alieno.