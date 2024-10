Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

La NASA esplorerà la luna Europa di Giove. Al via una missione a caccia di vita aliena nell'oceano ghiacciato di un satellite potenzialmente abitabile

Fonte foto: 123RF

La NASA ha inviato per la prima volta una sonda sulla luna di Giove, Europa. Ci si avvicinerà al gigante gassoso con Europa Clipper, al fine di comprendere se uno dei suoi satelliti possa ospitare una qualsiasi forma di vita aliena, al di sotto della superficie ghiacciata.

A caccia di alieni

Gli scienziati hanno atteso a lungo, più di 25 anni di fatto, per poter inviare una sonda in esplorazione su Europa, una delle lune di Giove. Finalmente tutto ciò è divenuto realtà e la navicella è decollata lo scorso 14 ottobre dal Kennedy Space Center, su di un razzo SpaceX.

La missione Europa Clipper promette d’essere rivoluzionaria. La sonda trascorrerà un totale di cinque anni e mezzo in viaggio, per poi raggiungere il sistema di Giove. In totale si effettueranno quasi 50 sorvoli dell’enigmatica luna, così da poterne indagare tutti i misteri.

Tra gli enigmi cardine che gli scienziati sperano di poter risolvere c’è di certo la potenziale abitabilità di Europa. Si mira a scoprire se abbia acqua, energia ed elementi chimici basici per poter ospitare la vita, almeno per come noi la conosciamo.

Sappiamo che Europa ha circa le stesse dimensioni della nostra Luna, con una profonda superficie ghiacciata che cela un vasto oceano. Quest’ultimo potrebbe contenere addirittura un quantitativo d’acqua doppio rispetto a tutti gli oceani della Terra combinati. Ecco il vero focus di questa missione potenzialmente rivoluzionaria. Si spera infatti di poter scoprire la presenza di organismi viventi al di fuori dei confini del nostro pianeta. La vita aliena è il focus di questa missione, dunque.

Missione Europa Clipper

Nel corso del periodo in orbita, ovvero tre anni, Europa Clipper fornirà uno sguardo sulla superficie della luna senza precedenti. Nello specifico sguardo rivolto alla dinamica della sua copertura glaciale. Si determinerà se da qui sgorghino geyser, proprio come avviene sulla luna di Saturno, Encelado.

I ricercatori potranno inoltre scoprire il funzionamento interno dei mondi oceanici ghiacciati, potenzialmente rappresentati in un numero enorme in tutto il cosmo: “Non è mai stata inviata una missione dedicata verso un mondo oceanico ghiacciato prima d’ora. – ha spiegato Curt Niebur, program scientist della missione presso la NASA – Ci aspettiamo così tante scoperte che sarà qualcosa di fantastico”.

Regna dunque un grande ottimismo e si ha la netta sensazione d’aver fatto un grande passo verso il futuro della nostra specie. Un giorno questa missione potrebbe essere ricordata come l’avvio di un differente tipo di esplorazione spaziale da parte dell’uomo.

Il tutto grazie alla navicella Europa Clipper, ovvero il più grande explorer planetario mai realizzato dalla NASA. La struttura vanta dei pannelli solari in grado di estendersi fino a raggiungere le dimensioni di un campo di basket.

Presente inoltre un robot sonda con una suite di nove strumenti avanguardistici. Ognuno di essi registrerà dati durante il passaggio dinanzi a Europa. La missione prevede una costante alternanza di ingressi e uscite dalle radiazioni che caratterizzano il campo magnetico formidabile di Giove. Questo è circa 20mila volte più forte di quello della Terra e nessun dispositivo elettrico resterebbe in funzione, qualora Clipper orbitasse costantemente intorno alla luna.

Ingresso per scattare foto ad alta risoluzione del 95% dell’esterno del satellite, e poi rapida uscita. Il tutto fino a raggiungere 25 km dalla superficie. Le immagini che otterremo ci consentiranno di avere finalmente una mappa molto dettagliata di Europa.

Avremo modo di studiare come la copertura di ghiaccio della luna si muova e rompa. Al tempo stesso se contenga o meno sezioni che scivolano l’una sotto l’altra, come delle placche tettoniche in pratica. Al tempo stesso sguardo rivolto a potenziali passaggi o condotti che collegano l’esterno di Europa al suo oceano interno.