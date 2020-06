Mi Watch Revolve, lo smartwatch lowcost di Xiaomi

A novembre del 2019 è stato lanciato il Mi Watch, il primo smartwatch marchiato Xiaomi dell’azienda, con un design molto simile a quello dell’Apple Watch e con il sistema operativo Wear OS di Google. Poco dopo, a dicembre del 2019, Xiaomi ha svelato anche il Mi Watch Color con un design e una scheda tecnica molto simili all’Amazfit GTR. Adesso sembrerebbe che quest’ultimo stia per arrivare in Europa con il nome di Mi Watch Revolve.

Lo ipotizza XDA Developers che ha trovato il riferimento a questo prodotto all’interno del codice dell’ultima versione dell’app Mi Watch. Ma poiché il nome Mi Watch Revolve era ancora sconosciuto, i tecnici di XDA hanno deciso di cercarlo su Google. E’ saltato fuori un video pubblicato su YouTube da una YouTuber spagnolo con l’unboxing di questo orologio smart. Secondo lo YouTuber il device è stato comprato su AliExpress per circa 90 euro. Il Mi Watch Revolve mostrato su YouTube è identico al Mi Watch Color venduto in Cina, quindi tutti adesso pensano che Xiaomi stia per lanciare a livello globale il suo nuovo Mi Watch Color con il nome di Mi Watch Revolve. Se l’intuizione è giusta, quindi, sappiamo già come sarà il nuovo smartwatch lowcost di Xiaomi.

Xiaomi Mi Watch Revolve: come è fatto

Il Mi Watch Color/Revolve di Xiaomi è un orologio smart con quadrante tondo con schermo AMOLED da 1,39 pollici. Corposa, per il prezzo, la dotazione di sensori e connessioni: monitor della frequenza cardiaca, tracker del sonno, GPS, Bluetooth 5.0, NFC, bussola, barometro, giroscopio, accelerometro e sensore di luce ambientale. Ha anche un’ottima resistenza all’acqua, fino a 5 atmosfere, e un’elevata autonomia: Xiaomi dichiara fino a 14 giorni. Come già detto, questo smartwatch di Xiaomi funziona con il sistema operativo Google Wear OS.

Xiaomi Mi Watch Revolve: quando arriva e quanto costa

In Cina il Watch Color è stato lanciato al prezzo di 799 yuan, cioè 100 euro tondi al cambio attuale, ma in sei mesi è già sceso un bel po’ di prezzo e oggi Xiaomi lo vende a 699 yuan, cioè 88 euro. Come al solito non è possibile fare una semplice conversione di valuta per sapere quanto costerà in Europa un prodotto già venduto in Cina: ad influire sul prezzo finale ci sono anche i costi di trasporto e, soprattutto, le tasse. E’ molto probabile, però, che Xiaomi Mi Watch Revolve arrivi in Europa a breve ad un prezzo comunque basso rispetto alla concorrenza. Un prezzo che potrebbe anche fermarsi a 100 euro e che difficilmente supererà i 120.