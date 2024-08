Fonte foto: monticello / Shutterstock

Microsoft ha avviato il rilascio di un aggiornamento per il suo browser Edge, oramai pienamente integrato con Copilot. Si tratta di un aggiornamento fondamentale per risolvere alcuni problemi di sicurezza.

La nuova versione in fase di distribuzione, per il canale stabile del browser, è la 127.0.2651.98. Questa versione elimina 6 vulnerabilità di Chromium (la versione open source del browser utilizzata da Microsoft per realizzare Edge) e 2 vulnerabilità di Edge.

Edge si aggiorna: ora è più sicuro

Il nuovo aggiornamento di Edge, in corso di distribuzione, elimina una serie di vulnerabilità nel software che rappresentavano un rischio per la sicurezza degli utenti. In particolare, Microsoft ha eliminato quella che veniva definita come una falla “critica“ del software (CVE-2024-7532) legata a Chromium.

Questa falla permetteva a un hacker di poter attaccare il sistema da remoto, tramite una pagina HTML realizzata ad hoc su cui l’utente poteva essere reindirizzato con l’inganno (la falla era legata al modo in cui un componente di Chromium accedeva alla memoria del sistema).

Le altre vulnerabilità di Chromium, incluse in Edge, erano considerate come “gravi” (quindi meno pericolose). Microsoft ha anche eliminato due vulnerabilità proprie di Edge (CVE-2024-38219 e CVE-2024-38218) senza, però, chiarire la gravità e senza fornire alcun dettaglio.

Come verificare la versione di Edge in uso

Per verificare qualche versione di Microsoft Edge si sta utilizzando è sufficiente aprire il browser web, premere sui tre punti in alto e poi su Impostazioni > Informazioni su Microsoft Edge.

Nella parte alta della nuova schermata sarà riportata la versione del browser in uso, con un’indicazione di questo tipo: Versione xxxxxx (Build ufficiale)(64 bit).

Utilizzando l’app per smartphone, invece, bisogna aprire il browser, premere sulle tre linee orizzontali in basso e poi su Informazioni su Microsoft Edge. La versione in uso del browser sarà riportata nella parte bassa della pagina, con un’indicazione di questo tipo: Edge xxxxxxx (invece delle x troverete il numero della versione del browser in uso).

Come aggiornare Edge

Microsoft Edge si aggiorna in automatico. Nella maggior parte dei casi, quindi, il browser dovrebbe aver già ricevuto (o riceverà a breve) il nuovo update.

Per forzare l’aggiornamento di Edge, per quanto riguarda la versione desktop, bisogna tornare basta accedere alla pagina Informazioni su Microsoft Edge (accessibile anche da questo indirizzo edge://settings/help).

Una volta raggiunta la pagina, il browser verificherà la presenza di aggiornamenti e, eventualmente, avvierà il download (se si sta utilizzando una connessione dati, è necessario flaggare l’opzione Scarica aggiornamenti con connessioni a consumo). L’app di Edge per smartphone e tablet può essere aggiornata direttamente dallo store.