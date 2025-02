Microsoft regala l'AI avanzata a tutti

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Microsoft sta garantendo il libero accesso a tutti gli utenti a Voice e Think Deeper, le funzioni avanzate di Copilot precedentemente disponibili per gli utenti Pro

Copilot, è l’assistente basato sull’intelligenza artificiale di Microsoft, un prodotto che nel tempo si è evoluto rapidamente, portando nelle mani degli utenti una suite di strumenti AI in grado di affiancarli in svariate attività.

Di recente l’azienda di Redmond ha comunicato di aver reso libero e senza restrizioni l’accesso alle funzioni Voice e Think Deeper, nel tentativo di portare le caratteristiche avanzate di Copilot a un numero sempre maggiore di persone.

Come funzionano Think Deeper e Voice

Think Deeper è una delle funzioni avanzate di Copilot che gli consente di svolgere compiti complessi attraverso l’uso del modello o1 di OpenAI. Questa caratteristica permette a questo tool AI di rispondere in modo più approfondito alle domande degli utenti, utilizzando le capacità di ragionamento del modello per fornire soluzioni più articolate ai vari problemi. Sempre grazie al modello o1, Copilot è anche in grado di eseguire attività che richiedono un livello maggiore di comprensione e di analisi del contesto.

La funzione Voice, invece, permette agli utenti di interagire con questo strumento tramite comandi vocali, rendendo l’interazione con l’assistente molto più naturale e fluida. In pratica, gli utenti possono dialogare con l’AI come farebbero con un essere umano, senza dover scrivere comandi o frasi specifiche. Questo tipo di interazione rende Copilot non solo uno strumento di lavoro, ma un vero e proprio assistente smart, capace di rispondere a richieste vocali in tempo reale.

L’accesso libero a queste funzioni avanzate rende Copilot notevolmente più semplice da utilizzare da parte di un pubblico ampio, inclusi utenti non esperti in tecnologia. La strategia di Microsoft, dunque, è quella di rendere questo strumento alla portata di tutti, per affiancare le persone sia nelle attività quotidiane che nei compiti più complessi.

Oltretutto questa accessibilità universale porta anche a una democratizzazione della tecnologia, dove prodotti del genere non sono più limitati a pochi utenti avanzati, ma si rivolgono anche all’utente consumer e senza particolari esigenze.

Infine, bisogna considerare anche il concetto di scalabilità che consente a Microsoft di garantire che il sistema mantenga la sua efficienza e le sue capacità analitiche anche quando aumenta la domanda, rispondendo a carichi di lavoro più elevati, senza compromettere le performance.

Quando arrivano le nuove funzioni

Stando a quel che si legge sul blog di Microsoft, l’azienda sta lavorando per estendere l’accesso libero a queste funzioni avanzate al maggior numero possibile di persone e in tempi ragionevolmente brevi, pur senza definire un intervallo di tempo preciso.

Bisogna sottolineare, però, che durante l’utilizzo di queste funzioni con la versione gratuita di Copilot sipotrebbero riscontrare ritardi o interruzioni del servizio soprattutto quando il traffico è più intenso, cosa che, naturalmente, non si verifica con gli account Copilot Pro che rimane comunque la soluzione più adatta agli utilizzi enterprise.