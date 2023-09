Fonte foto: Microsoft

Microsoft ha annunciato il debutto di nuovi prodotti della gamma Surface: in arrivo ci sono il Surface Laptop Studio 2 ed il Surface Laptop Go 3. In più, per il solo settore business, c’è anche il Surface Go 4. I nuovi prodotti della linea Surface hanno molte novità hardware rispetto ai modelli precedenti, ma sono molto simili nel design.

Surface Laptop Studio 2: caratteristiche e prezzi

Il Surface Laptop Studio 2 è la seconda generazione del portatile che può diventare un vero e proprio tablet, grazie a una particolare cerniera che consente la “trasformazione” senza dover staccare il display dalla tastiera come avviene con la linea Surface Pro.

Con l’aggiornamento hardware sul nuovo Laptop Studio 2 arrivano i processori Intel Core di tredicesima generazione, con la possibilità di arrivare fino all’Intel Core i7-13800H. Il portatile è configurabile con 16, 32 o 64 GB di memoria RAM LPDDR5x e con 512 GB, 1 TB o 2 TB di SSD PCIe Gen 4 (sostituibile per semplificare l’espansione).

C’è poi un display PixelSense Flow da 14,4 pollici, con rapporto tra le dimensioni di 3:2 e risoluzione di 2.400×1.600 pixel. Rispetto al modello precedente, inoltre, ci sono una porta USB-A 3.1 e un lettore microSD che si affiancato a 2 USB-C Thunderbolt 4 e al jack audio da 3,5 mm e alla porta Surface Connect. Nuove anche le connessioni Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Il Surface Laptop Studio 2 può essere configurato anche una scheda grafica dedicata. In Italia arriverà la versione con NVIDIA RTX 4050. Sono state annunciate anche versioni con RTX 4060 e con la RTX 2000 che, per il momento, non dovrebbero essere commercializzate in Italia. Questi sono i prezzi:

Surface Laptop Studio 2, 16 di RAM e 512 GB di SSD: 2.259 euro

Surface Laptop Studio 2, 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e RTX 4050: 2.739 euro

Surface Laptop Studio 2, 32 GB di RAM, 1 TB di SSD e RTX 4050: 3.219 euro

Tutte le versioni disponibili in Italia hanno il Core i7-13800H.

Surface Laptop Go 3: caratteristiche e prezzi

La seconda novità della linea Surface è rappresentata dal Surface Laptop Go 3. Anche in questo caso, si tratta di un aggiornamento hardware del modello precedente che conferma il display PixelSense da 12,4 pollici, con supporto touch, rapporto tra le dimensioni di 3:2 e risoluzione di 1.536×1.024 pixel.

La nuova versione del laptop di Microsoft è disponibile con il processore Intel Core i5-1235U, confermando la scelta dell’azienda di non puntare sull’ultima generazione disponibile per la linea Laptop Go.

Il processore è abbinato a 8 oppure 16 GB di memoria RAM e c’è una sola opzione per lo storage (almeno in Italia) con 256 GB di SSD (sostituibile). Da notare anche la webcam a 720p (invece che a 1080p) e la tastiera ancora priva di retroilluminazione. C’è il Wi-Fi 6E oltre al Bluetooth 5.1. Il laptop pesa appena 1,13 chilogrammi.

Il modello con 8 GB di RAM costa 909 euro mentre il modello con 16 GB di RAM è disponibile a 1.159 euro.