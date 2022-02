Microsoft Surface Laptop Studio in Italia: quanto costa e dove comprarlo

Microsoft si è lanciata in grande stile nel segmento dei laptop Intel con un prodotto inedito e per certi versi sorprendente: Surface Laptop Studio. Non ha scelto di posizionarsi in fascia bassa, ma al contrario propone un gioiellino di ingegneria, dalle prestazioni elevatissime e talmente versatile che può essere al centro dell’interesse di un pubblico potenzialmente enorme.

Sottile e leggero come una lama di precisione: il Microsoft Surface Laptop Studio (sul quale gira Windows 11 nativo), è versatile, potente e destinato a soddisfare le richieste anche degli utenti più esigenti. Di fatto si posiziona nella nicchia del Surface Book ma si ispira all’AiO (All in One, i PC “tutto in uno") premium Surface Studio. Insomma, è un prodotto ibrido, un po’ laptop e un po’ tablet, ma con un hardware da fare invidia a molti PC desktop. La prima novità da segnalare è il display convertibile, ossia in grado di essere inclinato per essere poi usato come un tablet. Poi la leggerezza (circa 1,8 Kg) e lo spessore minimo (meno di 2 cm di altezza). Microsoft Surface Laptop Studio è già in preordine anche in Italia e sarà realmente disponibile dal 22 febbraio 2022.

Surface Laptop come è fatto

Il computer ibrido di Microsoft assolve alle classiche funzioni di un laptop, ma con la versatilità di un tablet. Ha un display touch (anche con pennino) da 14,4 pollici formato 3:2, con risoluzione 2K (2.400×1.600 pixel), contrasto 1500:1, refresh fino a 120 Hz. Grazie alla cerniera Dynamic Woven Hinge è possibile declinare lo schermo in 3 modalità: stage, studio o laptop.

Stage, ideale per videogiochi, streaming o presentazioni consiste nell’appoggiare lo schermo leggermente inclinato, coprendo in parte la tastiera. Studio è la modalità tablet, e si usa abbinata alla Surface Slim Pen 2 inclusa nel prezzo. La modalità Laptop, come dice il nome stesso, è quella classica di computer portatile.

Veniamo a cuore pulsante, ossia la CPU: Intel Core i5-11300H oppure Core i7-11370H. La GPU può essere quella integrata nella CPU, cioè la Intel Iris Xe oppure una NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, con 4 GB di GDDR6 dedicati. C’è anche la possibilità di scegliere la RTX A2000, per gli utenti con esigenze professionali molto elevate. La memoria RAM è pari a 16 o 32 GB, il disco SSD è da 256, 512, 1.024 o 2.048 GB.

Completano la scheda tecnica del Microsoft Surface Laptop Studio le connessioni Wi-Fi e Bluetooth 5.1, e la batteria che promette una autonomia fino a 19 ore.

Surface Laptop quanto costa

Chiaramente il nuovo laptop di Microsoft non è un prodotto entry level e non ha un prezzo per tutti. Al contrario: è una macchina molto ricercata, sia dal punto di vista ingegneristico che di design e scheda tecnica. Il prezzo della configurazione base con Intel Core i5 è pari a 1.699 euro, mentre la configurazione più costosa è quella con Intel Core i7 e GeForce RTX 3050 Ti e costa 3.249 euro.

Si tratta dei prezzi praticati da Amazon, perché sul sito ufficiale di Microsoft lo stesso prodotto si compra ad un prezzo leggermente superiore.

Microsoft Surface Laptop Studio – Intel Core i5 – 16 GB/256 GB

Microsoft Surface Laptop Studio – Intel Core i7 – 32 GB/2 TB