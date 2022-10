Microsoft Surface Pro 9 e Laptop 5 ufficiali: caratteristiche e prezzi

Il colosso di Redmond ha presentato ufficialmente i suoi nuovi Microsoft Surface Pro 9 e Microsoft Laptop 5, rispettivamente un tablet Windows (strano incrocio, nel quale solo Microsoft si cimenta veramente) con processori Intel o ARM e laptop di alta gamma con soli processori Intel. Entrambi sono dotati, però, di sistema operativo Microsoft: Windows 11 o Windows 10, a scelta dell’acquirente.

Microsoft Surface Pro 9: caratteristiche tecniche

Microsoft Surface Pro 9 è un tablet Windows con un display PixelSense da 13 pollici a 120 Hz, con risoluzione 2.880×1.920 pixel e refresh dinamico fino a 120 Hz. I processori a bordo del dispositivo sono diversi in base alle versioni:

Microsoft Surface Pro 9 Consumer WiFi: Intel Core i5-1235U o Core i7-1255U

Microsoft Surface Pro 9 Business WiFi: Intel Core i5-1245U o Core i7-1265U

Microsoft Surface Pro 9 5G: Microsoft SQ3 (Qualcomm, con architettura ARM)

Anche le memorie sono differenti e arrivano fino a 32 GB di RAM e a 1 TB di SSD. Il sistema operativo a bordo si differenzia anch’esso, a seconda del processore: Windows 11 Home, Windows 11 Pro o Windows 10 Pro.

La batteria del Surface Pro 9 Wi-Fi può durare fino a 15,5 ore, mentre quella del modello 5G fino a 19 ore.

Microsoft Surface Laptop 5: caratteristiche tecniche

Microsoft Surface Laptop 5 è un PC portatile, disponibile con due diagonali di schermo: 13,5 pollici (2.256×1.504 pixel) e 15 pollici (2.496×1.664 pixel). In entrambi i casi è possibile usare il pennino Surface Pen. Il processore di Microsoft Surface Laptop 5 può essere scelto tra:

Intel Core i5-1235U

Intel Core i7-1255U

Intel Core i5-1245U

Intel Core i7-1265U

Le memorie disponibili arrivano fino a 32 GM di RAM e fino ad 1 TB di SSD, il sistema operativo è a scelata tra Windows 11 Home, Windows 11 Pro o Windows 10 Pro.

Microsoft Surface Pro 9: prezzi e disponibilità

Microsoft Surface Pro 9 sarà disponibile a partire dal 9 novembre. Il prezzi variano in base alla configurazione, anche di molto: si parte da 1.329 euro per il Surface Pro 9 con Intel Core i5-1235U, 8 GB di RAM, 256 GB di SSD e Surface Slim Pen 2 e si arriva a 2.239 euro per il Surface Pro 9 5G con Microsoft SQ3, 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e Surface Slim Pen.

Microsoft Surface Laptop 5: prezzi e disponibilità

Microsoft Surface Laptop 5 sarà disponibile dal 25 ottobre a prezzi compresi tra 1.209 euro (Core i5-1235U, 8 GB di RAM, 256 GB di SSD e Surface Earbuds) e 2.799 euro (Intel Core i7-1265U, 32 GB di RAM, 1 TB di SSD e Surface Earbuds).