Microsoft Surface Pro 9, sconto mai visto prima: oggi è un vero affare

Potente come un portatile, versatile come un tablet. I dispositivi a metà tra un notebook e un tablet sono sempre più diffusi sul mercato: combinano il meglio dei due mondi e sono una garanzia di affidabilità e versatilità. In questa particolare nicchia di mercato una delle aziende di riferimento è Microsoft, che ci ha puntato molto lanciando anche modelli di punta. Come ad esempio il Microsoft Surface Pro 9, dispositivo portatile che supporta sia la tastiera Bluetooth (che si trasforma anche in cover per proteggere lo schermo) sia la penna per disegnare, prendere appunti e svolgere tantissime altre attività.

Un PC portatile/tablet che oggi trovi a un prezzo mai visto prima. Il merito è dello sconto del 35% che permette di risparmiare centinaia di euro e approfittare del minimo storico. Il tutto con i vantaggi che solo Amazon sa riservarti, come ad esempio la spedizione rapida e la possibilità di effettuare il reso gratuito per 14 giorni. Un vero affare per un PC dotato di componenti di ultimissima generazione e che non ti delude mai, anche grazie a una batteria a lunghissima durata.

Microsoft Surface Pro 9: prezzo, offerta e sconto Amazon

Uno sconto incredibile. Oggi trovi il Microsoft Surface Pro 9 in promo con uno sconto del 35% che fa crollare il prezzo a 869,99 euro, il punto più basso mai fatto registrare da questo dispositivo. Si tratta di un’ottima occasione: risparmi quasi 500 euro e puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La disponibilità del PC è immediata e la consegna avviene anche in tempi rapidissimi, meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando viene effettuato l’ordine). Lo puoi anche provare con tutta calma: per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove disposizioni di Amazon. Non farti scappare questa super occasione e clicca subito sul link qui in basso.

Microsoft Surface Pro 9: la scheda tecnica

Monta il processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, per prestazioni eccezionali anche tenendo aperte più app contemporaneamente. Autonomia della batteria incredibile, fino a 15 ore di utilizzo continuo. Frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120 Hz, per una scrittura sullo schermo ultra rapida, porte super veloce per collegare dispositivi esterni grazie al sistema di ultima generazione Thunderbolt 4.

Preferisci scrivere con una tastiera? No problem. Puoi acquistare separatamente una tastiera ergonomica e morbida al tatto, che non affatica le mani anche dopo una sessione lunga di scrittura. La tastiera prevede anche uno slot per alloggiare la penna, anche essa venduta separatamente, per trasformare questo tablet in un taccuino o un foglio su cui disegnare. Ma anche il touchscreen è estremamente comodo grazie allo schermo PixelSense da 13 pollici edge-to-edge. Ideale anche per giocare o guardare contenuti in streaming.

