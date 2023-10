Migliori app e siti per chi ha animali

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Gli animali domestici occupano un posto speciale nelle nostre vite, ne è dimostrazione il significativo aumento del numero di animali in Italia dal 2016 al 2023, che ha oltrepassato i 14 milioni per i cani e i 10 milioni per i gatti. (fonte Statista). Oggi più che mai, la tecnologia ci offre una serie di risorse straordinarie per prendersi cura dei nostri amici a quattro zampe.

In questo articolo, esploreremo le migliori applicazioni progettate appositamente per soddisfare le esigenze dei nostri animali domestici, rendendo la loro vita (e la nostra) più felice e sana, aiutandoci a prenderti cura di loro al meglio, a 360 gradi.

Che tu possieda animali domestici o semplicemente sia un amante degli animali, troverai sicuramente qualcosa di utile in questa lista di app, che potrai utilizzare sul tuo smartphone, sia Android che iOS, ma in alcuni casi parliamo di siti che possono essere in qualunque momento utilizzati su tablet e computer.

1. Pawshake

Non è semplice scegliere di delegare la cura del nostro animale domestico a altre persone ma, spesso, questa si rivela la soluzione migliore quando ci troviamo a stare fuori casa per uno o più giorni. Nell’applicazione Pawshake Dogsitter e Catsitter puoi trovare nelle vicinanze persone in grado di prendersi cura del tuo cane o gatto, portandolo fuori per le passeggiate, accudendolo a casa propria o direttamente nella tua, per evitare di spostarlo in un ambiente sconosciuto.

Dopo aver creato il tuo account puoi iniziare la ricerca del pet sitter migliore nelle vicinanze, filtrando i risultati sulla base del servizio scelto, del luogo con la geolocalizzazione attiva, delle date e del prezzo. Ogni pet sitter ha un profilo certificato con caratteristiche e servizi offerti, da cui si può chattare per eventuali domande e presentazioni e prenotare direttamente. Inoltre Pawshake, offre un’assicurazione già inclusa nel prezzo, un supporto clienti molto attivo e, soprattutto, pet sitter verificati.

2. Zampy Life

Zampy Life si definisce come un’app etica per gli amanti degli animali. All’interno è possibile ricreare una cartella clinica virtuale per conservare lo storico della loro salute e, se presente, il pedigree, con reminder per appuntamenti importanti e vaccinazioni.

Puoi cercare cani e gatti da adottare nelle vicinanze e segnalare eventuali abbandoni o maltrattamenti osservati. Soprattutto, hai assistenza veterinaria online sempre a portata di mano, 24 ore su 24 per toglierti dubbi o fare domande (servizio a pagamento), e il servizio SOS clinica che, grazie alla geolocalizzazione, indica tutte le cliniche veterinarie nelle vicinanze per gestire al meglio le emergenze.



Nella home vedrai la sezione Zampy Club dedicata a iniziative e promozioni e Discover, dedicata ad approfondimenti per prendersi cura degli amici pelosi.

L’app supporta automaticamente l’inserimento di cani, gatti e cavalli, ma non vi è alcun impedimento ad aggiungere altre specie animali. È anche possibile aggiungere più animali, ognuno con la propria scheda.

3. Dog Scanner

Dog Scanner è un’applicazione che consente di scattare una foto o caricare l’immagine dalla galleria per identificare la razza dei cani, anche se meticci, fornendo una percentuale relativa alle diverse componenti. Ti basterà aprire l’app e scegliere se scattare la foto al cane che hai davanti o caricarla dallo smartphone e, una volta individuata la o le razze, riceverai numerose indicazioni a riguardo, come la storia della razza, la provenienza, la descrizione e così via. Ovviamente la risposta non è sicura al 100%, ma indica già informazioni utili da cui partire per conoscere meglio il proprio cane.

Cliccando in alto a destra nel menu potrai scaricare anche Cat Scanner e Horse Scanner, app con le stesse funzioni ma per gatti e cavalli. All’inizio potrai scegliere se acquistare la versione premium o rimanere con quella con pubblicità.

4. Bocconi avvelenati

Per combattere il fenomeno dell’avvelenamento di animali causato da esche o bocconi tossici, è stata sviluppata un’applicazione chiamata Bocconi avvelenati, in collaborazione con il Ministero della Salute e il Laboratorio Zooprofilattico Sperimentale.

Per inviare una segnalazione, all’utente basta inserire i propri dati personali, come il codice fiscale e il numero di telefono, in modo da garantire la veridicità delle segnalazioni di avvistamenti sospetti. Occorre poi fornire la posizione in cui è stato avvistato il boccone tossico, insieme a una fotografia del luogo. Una mappa dell’Italia mostra sia i casi segnalati che quelli confermati e consente agli utenti di verificare se sono stati riportati casi di avvelenamento nella zona in cui si trovano o intendono recarsi, per tenere sempre al sicuro il proprio pet.