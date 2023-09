Le novità di iOS 17 per il benessere e la salute

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Lo smartphone non è solo un concentrato di tecnologia avanzata, ma oggi può essere anche un valido alleato per facilitare il benessere personale e per migliorare i propri comportamenti quotidiani in ottica salute. Ecco tutte le novità introdotte con l'ultimo aggiornamento di iOS 17, il sistema operativo di iPhone.

Negli ultimi anni, gli smartphone sono diventati compagni indispensabili nella vita quotidiana di tutti noi. Oltre a svolgere un ruolo fondamentale nella comunicazione e nell’intrattenimento, questi dispositivi hanno dimostrato di essere strumenti potenti anche per il monitoraggio e il controllo della salute fisica e, negli ultimi anni, con l’attenzione crescente verso questo tema, anche della salute mentale.

Annunciando le novità in arrivo con il nuovo aggiornamento iOS 17, Apple ha sottolineato che “in un’indagine è emerso che più del 30% degli adulti statunitensi ha dichiarato di aver accusato sintomi di ansia o depressione” (Centers for Disease Control and Prevention, “Indicators of Anxiety or Depression Based on Reported Frequency of Symptoms”, 26 aprile-8 maggio 2023). Anche per questo nel nuovo software e, in particolare, nell’app Salute, è stata posta particolare attenzione al benessere psicologico.

In questo articolo potrai scoprire le nuove funzioni di iOS 17 pensate per migliorare e controllare il nostro benessere mentale.

Fonte foto: Apple

La app Salute

Entrando nell’app Salute, dopo aver scaricato e installato l’aggiornamento, troverai una sezione con una grafica rinnovata e alcune nuove funzioni per approfondire e monitorare ancora meglio lo stato di salute, fisica e mentale.

In particolare, sto parlando della sezione Stato d’animo, che consente di tenere traccia di come ci sentiamo e cosa proviamo durante le nostre giornate, per comprendere un po’ meglio cosa ci fa stare bene e cosa meno.

Una sorta di diario personale dove annotare emozioni legate ad eventi particolari o l’umore generale della giornata: puoi cliccare su Annota e poi scegliere tra Descrivi questo momento (per prendere nota di un’emozione) o Descrivi questo giorno (per annotare uno stato d’animo).

Comparirà quindi una barra scorrevole su cui passare il dito per scegliere dove collocare la giornata, su una scala che va da Molto spiacevole a Molto piacevole. Potrai anche selezionare i fattori che hanno influenzato di più il tuo stato come la Salute, lo Sport, la Famiglia e così via.

In psicologia spesso si consiglia alle persone di cercare di imparare a dare un nome alle emozioni per comprenderle e gestirle con più facilità. Sembra proprio che riuscendo a nominare ciò che si prova in un determinato momento, questo stato d’animo perda di intensità e noi ci sentiamo in grado di controllarlo più facilmente. Non essendo un’attività semplice e immediata, la “guida” del nostro dispositivo può essere di grande aiuto per iniziare.

I promemoria

Attivando i promemoria puoi chiedere al tuo iPhone di ricordarti quando è il momento di annotare il tuo stato d’animo, per fermarti un minuto a riflettere su ciò che ti circonda. Per ottenere i promemoria, tocca Opzioni, quindi attiva o disattiva “Nel corso della giornata” e “Fine giornata”. Puoi anche toccare “Aggiungi promemoria” per creare promemoria aggiuntivi.

Troverai la stessa funzione anche su iPadOS 17 e nell’app Mindfulness su watchOS 10.

Il diario dello stato d’animo

Per ripercorrere il tuo diario degli stati d’animo basta entrare nella stessa sezione e toccare “Mostra nei grafici” per visualizzare l’andamento del tuo stato d’animo nel tempo, i fattori che l’hanno influenzato e altri dati che possono evidenziare trend e informazioni interessanti sulle tue emozioni.

Fonte foto: Apple

Monitoraggio del sonno

Andando su Sfoglia sempre nell’app Salute e scegliendo Benessere mentale, troverai anche il monitoraggio del sonno e un questionario sulla salute mentale. Non è sicuramente qualcosa che va a sostituire le competenze di un professionista, ma si tratta di un test che consente di valutare il proprio livello di rischio di sviluppare particolari stati come depressione o ansia. Anche questo è uno strumento che può migliorare la nostra autoconsapevolezza e aiutarci a capire come stiamo. Alla fine, se vorrai, potrai creare un PDF per condividere i risultati con un medico o un professionista della salute mentale.

Approfondimenti sulla salute

Scorrendo verso il basso ci sono diversi articoli che approfondiscono temi legati alla salute a 360 gradi, come il tono cardiovascolare, l’importanza di dormire bene, i dubbi comuni sulla salute mentale e così via. Tutto per darci informazioni e strumenti in più per leggere i dati che arrivano sul nostro dispositivo e capire come, se vogliamo, migliorare.