Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Nokia

Affidare un tablet ai bambini (con le dovute accortezze) è un modo per consentire loro di scoprire nuove modalità di intrattenimento che possono rappresentare anche un valido strumento per l’apprendimento. Naturalmente le valutazioni da fare sono molte e, al fianco di quelle fondamentali sulla sicurezza sul web e sulla protezione degli occhi dai dispositivi elettronici, ci sono anche quelle relative alla sicurezza del dispositivo stesso.

Per questo motivo Nokia ha portato sul mercato la coloratissima cover per bambini sviluppata appositamente per il suo tablet Nokia T10, un accessorio robusto e divertente progettato per far avvicinare i più piccoli alla tecnologia in totale sicurezza.

Nokia T10 – Tablet 8 pollici – Versione WiFi 3/32 GB

Nokia T10 + Cover bambini: scheda tecnica

Nokia T10 ha un display IPS LCD da 8 pollici, con risoluzione HD+ (800×1.280 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Il processore è un Unisoc T606 a cui si affiancano 3 o 4 GB di RAM e 32 o 64 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD esterna. Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 8 MP, mentre la fotocamera frontale è da 2 MP.

Tra le connessioni troviamo il 4G (per la versione compatibile con la rete mobile), il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS e Galileo. La batteria è da 5.250 mAh, con ricarica via cavo a 10 Watt. Infine il sistema operativo è Android 12 con a possibilità di ricevere l’aggiornamento a Android 13 alla prima accensione.

Nokia T10 è un tablet entry level sul mercato ormai da circa un anno ma che può diventare il dispositivo perfetto per i bambini, grazie anche all’esclusiva cover protettiva. Leggera, colorata e, soprattutto, molto resistente è uno strumento indispensabile per proteggere il tablet da urti e cadute e per permettere ai più piccoli di prendere confidenza con la tecnologia, avvicinandosi a questo mondo ma ma limitando il rischio che il dispositivo si rompa.

Oltre a proteggere il tablet, infine, la cover ha anche un comodo cavalletto per posizionare il dispositivo in orizzontale che si trasforma in una maniglia per semplificare il trasporto del device.

Nokia T10 + Cover bambini: prezzo e disponibilità

Nokia T10 è disponibile sullo store ufficiale di Nokia, su Amazon e presso i principali rivenditori nella tonalità Deep Ocean al prezzo suggerito di:

Nokia T10 – 3/32 GB (solo Wi-Fi): 169 euro

Nokia T10 – 4/64 GB (Wi-Fi + 4G): 189,99 euro

Nokia T10 – Tablet 8 pollici – Versione WiFi 3/32 GB

La cover protettiva per bambini è disponibile in tre versioni: Verde e celeste, Giallo e celeste e Arancione e rosso. Al momento è possibile acquistarla solo sul sito ufficiale e in bundle con il Nokia T10 (versione 3/32 GB) al prezzo suggerito di 20 euro (per un totale di 189 euro). Non è chiaro se in futuro anche chi è già in possesso del tablet potrà acquistare la cover senza il bisogno di prendere il pacchetto completo.