Migliori app per scrivere un diario sullo smartphone

Il journaling è la pratica di tenere un diario quotidiano e scrivere regolarmente su un quaderno o un supporto digitale pensieri, sentimenti, umore o semplicemente ciò che accade durante la giornata. Un’abitudine che offre una serie di benefici per la salute mentale, in particolare per gestione dello stress, self-care, chiarezza mentale, gratitudine, organizzazione personale, stimolazione della creatività e autoconsapevolezza.

In questo articolo scoprirai i benefici del journaling e diverse applicazioni disponibili per Android e iOS che lo rendono più accessibile, veloce, sicuro a livello di privacy e personalizzabile.

Journey – Diario, Note

Journey è un’app molto semplice che combina le funzionalità di diario personale, agenda giornaliera e lista delle cose da fare. Installando quest’app potrai immergerti nella scrittura e nella rievocazione dei ricordi, con la possibilità di allegare foto, video e messaggi audio. Cliccando sul “+” in alto, potrai aggiungere la tua nota liberamente o utilizzare uno dei modelli proposti, come quello della gratitudine, della crescita personale, daily planner o piano delle pulizie. Entrando nella sezione Atlante potrai vedere il tuo diario sotto forma di mappa grazie alla geolocalizzazione delle note.

Offre la praticità di sincronizzare il diario su diversi dispositivi, come smartphone, tablet e computer e di proteggere l’accesso al diario con un PIN o l’impronta digitale per lo sblocco.

Disponibile nella versione gratuita o nella versione premium a 59,99 euro annui.

Daily Note – Note giornaliere

Daily Note è forse l’applicazione per journaling più minimal in circolazione. Poche funzioni focalizzate per scrivere un diario digitale sullo smartphone in modo semplice e veloce. L’app, scegliendo un giorno che vogliamo riempire e cliccando in basso, consente di creare note quotidiane dove appuntare qualsiasi cosa, insieme a orari e foto. Anche Daily Note può essere protetta con blocco password o riconoscimento facciale.

Disponibile nella versione gratuita o con piano premium al prezzo di 9,99 euro all’anno.

Il mio diario – diario segreto

Il mio diario è impostato proprio come un diario segreto vecchio stile ed è l’app più colorata e graficamente divertente, che consente di inserire emoji per rappresentare l’emozione predominante della giornata, insieme a sticker, foto e sfondi. Basta toccare sul “+” in basso per aggiungere una nota, a partire dalla domanda “Com’è stata la tua giornata?”, con titolo, paragrafi, formattazioni, colori, punti elenco e così via. Consente, quindi, anche di essere un po’ più creativi rispetto alle altre.

Disponibile nella versione gratuita o nella versione premium che sblocca tutte le funzioni al prezzo di 18,49 euro annui o 2,99 euro mensili.

Day One Journal

Anche Day One ci offre una versione moderna dei vecchi diari di una volta. L’app ha un’interfaccia pulita e senza troppi fronzoli. Toccando sul “+” in basso è possibile aggiungere note arricchite da foto, allegati e testi formattati a cui aggiungere informazioni come il meteo della giornata, le fasi lunari, le attività fisiche svolte durante la giornata, il numero di passi fatti e la musica ascoltata.

Consente di esportare le pagine in PDF e condividerle agevolmente con i propri contatti qualora se ne avesse voglia.

Disponibile nella versione gratuita o al prezzo di 37,99 euro annui per la versione premium.

Diaro – diario, giornale, note

Diaro è un’app molto semplice e intuitiva, con una grafica fresca e pulita, che funziona come diario personale, raccolta note e supporto per l’attività di journaling. I “fogli” possono essere organizzati come preferisci e raggruppati per data, tag, location e cartelle.

Disponibile per Android e iOS in versione gratuita o con piano premium a 9,99 euro l’anno.

Grid Diary

Le particolarità di Grid Diary sono la forte vocazione ispirazionale e la predisposizione verso le liste puntate e gli elenchi. Le note e l’attività di journaling è guidata da spunti di riflessione come “Cose di cui sei grato oggi”, “Cose da fare per rendere grande la giornata” o “Cose straordinarie che sono accadute oggi”. Consente l’esportazione delle “pagine” in PDF, JPG e altri formati, la protezione con password e l’attivazione di promemoria giornalieri.

Disponibile gratuitamente o con abbonamento al prezzo di 27,49 euro annui o 3,99 euro mensili.

Ricordati che il journaling è una pratica personale e che non esiste un modo “giusto” o “sbagliato” di farlo. Ognuno può sperimentare benefici diversi: lasciamo a te il gusto di trovare l’approccio più adatto alle tue esigenze personali.