Come mettere password alle app iPhone

Fonte foto: KOKTARO / Shutterstock.com

Per mettere una password a un’app su iPhone è possibile ricorrere a un trucco. Sfruttando una funzionalità di iOS (disponibile a partire da iOS 12 in più), infatti, il sistema operativo attiva un blocco alle app selezionate dall’utente.

Per poter accedere all’app bloccata è necessario inserire un codice (stabilito dall’utente stesso). In questo modo, l’applicazione viene protetta da una password e gli accessi non autorizzati sono impossibili, almeno fino a quando il blocco resterà attivo.

Inserire una password per le app su iPhone è, quindi, possibile anche se Apple non ha sviluppato una funzione specifica per ottenere questo tipo di protezione. Si tratta di un sistema efficace e sicuro che consente di ottenere una protezione elevata.

Vediamo, quindi, come fare a mettere una password alle app su iPhone e bloccare accessi non autorizzati.

Attivare Tempo di utilizzo

Per prima cosa è necessario accedere alle Impostazioni e scorrere l’elenco delle opzioni disponibili fino a trovare la voce Tempo di utilizzo. Se la funzionalità è disattivata, bisogna premere su Attiva “Tempo di utilizzo” per renderla attiva e utilizzabile per mettere una password a un’app su iPhone.

A questo punto è necessario scegliere Utilizza codice “Tempo di utilizzo” ed impostare un codice di quattro cifre che sarà poi utilizzato per sbloccare le applicazioni. Bisogna anche inserire i dati del proprio ID Apple (sia per confermare l’operazione che per impostare un sistema di recupero in caso di codice dimenticato).

Il codice da impostare per Tempo di utilizzo può essere diverso dal codice di sblocco dell’iPhone e anche dalla password del backup crittografato su iCloud.

Impostare la password per un’app su iPhone

Completato il passaggio preliminare, è possibile configurare l’iPhone per impostare una password alle app. Bisogna andare in Limitazioni app all’interno della sezione Tempo di utilizzo e poi scegliere Aggiungi limitazione di utilizzo e inserire il codice impostato in precedenza.

Ora è possibile scegliere la categoria di app da bloccare (è anche possibile selezionare Tutte le app e le categorie per bloccare l’accesso a tutte le applicazioni). Premendo su una categoria si aprirà un elenco con tutte le app incluse al suo interno. L’utente può scegliere se selezionare tutta la categoria o solo alcune app.

Una volta scelta l’app o le app da bloccare con password basta premere Avanti. A questo punto bisogna impostare il tempo di utilizzo che, una volta esaurito, farà scattare il blocco. Per rendere quasi immediato il blocco è possibile selezionare 0 ore e 1 min.

È anche possibile scegliere Personalizza giorni per impostare il limite di utilizzo (e quindi il blocco) solo in alcuni giorni. È necessario, inoltre, verificare che l’opzione Blocca al termine del limite di utilizzo sia attivata. Per rendere attivo il blocco basta premere Aggiungi, in alto a destra.

Ora sarà sufficiente aprire l’app da bloccare per un minuto. Il sistema farà scattare il blocco: a schermo apparirà il messaggio “Hai raggiunto il tempo di utilizzo consentito”. A questo punto, per accedere all’app sarà necessario premere su Richiedi più tempo e inserire il codice per Tempo di utilizzo impostato in precedenza per sbloccare l’app.