I computer fissi e portatili sono dotati di speaker audio integrati, tuttavia sono spesso dispositivi poco potenti, non in grado di fornire un suono immersivo e coinvolgente. Per migliorare la qualità audio è possibile comprare degli altoparlanti per il PC, device esterni da collegare al notebook o al computer desktop, con i quali rendere più entusiasmante l’esperienza nel gaming o la visione di film e serie TV in streaming audio e video. In commercio si possono trovare prodotti per ogni fascia di prezzo, quindi vediamo subito quali sono le migliori casse per PC da acquistare e le caratteristiche da valutare.

Come scegliere le casse per il PC da comprare

Nella scelta delle casse per il PC è importante valutare alcuni aspetti tecnici, tra cui la qualità degli altoparlanti e la validità dell’assemblaggio. I modelli più semplici ed economici offrono uno o più speaker, mentre quelli più completi anche un subwoofer dedicato per bassi profondi e potenti. I dispositivi con effetto surround sono perfetti per alcuni usi specifici, ad esempio nel gaming e nella riproduzione di film con effetti speciali particolari, in quanto creano un’atmosfera più intrigante per il gioco e il cinema.

Per riconoscere i vari sistemi è possibile analizzare la sigla indicata vicino al modello, infatti le casse audio 2.0 sono formate appena da due speaker, quelle 2.1 hanno anche un subwoofer, mentre quelle 5.1 sono omologate con lo standard surround. Ovviamente è indispensabile tenere conto delle prestazioni, verificando la potenza di picco e continua (RMS) garantita dalle casse per PC. Allo stesso modo, bisogna controllare la presenza di sistemi per la riduzione delle distorsioni, molto utili per ottenere un audio cristallino e nitido anche con un volume elevato.

Da non sottovalutare è la connettività degli altoparlanti, con prodotti collegabili tramite il cavo USB oppure con il filo audio jack AUX da 3,5 mm per le cuffie. Dopodiché ci sono gli speaker Bluetooth, dotati di modulo wireless per la connessione senza filo, con i quali riprodurre musica anche da device mobili come smartphone e tablet. Infine, è opportuno valutare anche le funzionalità integrate, la qualità dei materiali, il prezzo e i controlli disponibili per la regolazione del suono.

Migliori casse per PC economiche

Se stai cercando altoparlanti ma non vuoi spendere troppo, esistono diversi opzioni tra cui scegliere con un prezzo al di sotto dei 50 euro. Ecco le migliori casse per PC economiche da acquistare a un costo vantaggioso.

Trust Remo 2.0

Uno dei prodotti meno costosi in assoluto sul mercato sono le Trust Remo 2.0, una coppia di speaker per il computer fisso o il PC portatile. Si tratta di un modello con collegamento tramite cavo USB, adatte per l’ufficio o per la postazione in casa, altoparlanti con audio stereo e potenza di 8 Watt. Sono casse molto semplici da usare, infatti è presente appena una manopola per la regolazione del volume, ad ogni modo consentono di potenziare il suono del PC e renderlo più nitido e avvolgente.

Caratteristiche principali

Casse con filo

Potenza 5 W

Alimentazione USB

Potenza di picco 16 W

Per laptop e PC fissi

Trust Remo 2.0

Elegiant SR050

Tra le casse per il PC più economiche un modello molto apprezzato è l’altoparlante SR050 proposto da Elegiant, uno speaker singolo rettangolare compatibile con tantissimi dispositivi, come computer fissi, smartphone e tablet. La cassa è un prodotto portatile, caratterizzato da un design compatto e un peso contenuto, collegabile tramite USB e cavo AUX all’uscita jack audio da 3,5 mm, con tasto per la regolazione del volume e lunghezza del filo di circa 1,10 metri.

Caratteristiche principali

Cassa con filo

Potenza 3 W

Collegamento USB o cavo AUX

Per laptop, PC fissi, smartphone e tablet

Elegiant SR050

Trust Arys 2.0

Le Trust Arys 2.0 sono casse economiche per il PC affidabili e potenti, in grado di offrire una potenza massima in uscita di 28 Watt. Questi altoparlanti si collegano al computer tramite cavo USB, mettono a disposizione un comodo pulsante retroilluminato per la gestione del volume, con una griglia metallica che fornisce una protezione aggiuntiva per i driver interni. Possono essere usati anche per smartphone, tablet e mp3, con un design moderno che si abbina con qualsiasi postazione per il PC.

Caratteristiche principali

Casse con filo

Potenza 28 W

Alimentazione con USB

Per laptop, PC fissi, smartphone, tablet e mp3

Trust Arys 2.0

Migliori casse per PC gaming

Per giocare con il computer è necessario un suono immersivo e potente, per questo motivo bisogna comprare degli altoparlanti adeguati, dotati di driver ottimizzati e un design accattivante. Vediamo quali sono le migliori casse per il PC da gaming.

Trust Gaming GXT 608

Tra gli altoparlanti più interessanti per il PC gaming ci sono le casse Trust GXT 608, dotate di illuminazione a LED con sistema a luce pulsante che segue il ritmo della musica. Il dispositivo mette a disposizione una potenza complessiva di 36 Watt, con 18 W in RMS, controlli dedicati per la regolazione del volume e la gestione dei bassi. La connessione avviene attraverso il cavo audio jack da 3,5 mm per le cuffie, mentre l’alimentazione è con il cavo USB e la luce LED si può anche disattivare.

Caratteristiche principali

Casse con filo

Potenza 36 W

Collegamento con cavo jack da 3,5 mm

Alimentazione con USB

Per laptop, PC fissi, smartphone e tablet

Trust Gaming GXT 608

Logitech Z313 2.1

Un ottimo modello di altoparlanti per giocare con il PC sono le Logitech Z313 2.1, casse multimediali con subwoofer integrato e audio full range. Il bundle proposto da Logitech garantisce una potenza di 50 Watt, con bassi potenti grazie agli speaker acustici e un suono ricco e dettagliato. Questo prodotto è compatibile con qualsiasi device, comprese le console di gaming Xbox e PS4, basta collegare le casse attraverso il classico cavo audio usando l’ingresso da 3,5 mm per le cuffie.

Caratteristiche principali

Casse con filo

Potenza 50 W

Alimentazione con cavo jack da 3,5 mm

Per laptop, PC fissi, smartphone, tablet e console

Logitech Z313 2.1

Trust Tytan Gaming GXT 658

Uno dei migliori sistemi audio di casse per la postazione da gaming è il Trust Tytan GXT 658, un impianto con una potenza totale di 180 Watt e surround 5.1. Il bundle è composto da un subwoofer in legno e 5 altoparlanti, in grado di assicurare un suono profondo con bassi potenti, con gestione dei controlli tramite telecomando wireless per scegliere l’ingresso e regolare bassi e volume. Il dispositivo di Trust è compatibile con PC fissi e portatili, comprese tutte le principali console gaming come Playstation, Xbox e Wii, con collegamento tramite cavo jack audio da 3,5 mm.

Caratteristiche principali

Casse con filo

Potenza 180 W

Subwoofer in legno

Audio surround

Telecomando wireless

Alimentazione con cavo jack da 3,5 mm

Per laptop, PC fissi e console

Trust Tytan Gaming GXT 658

Migliori casse per PC wireless e Bluetooth

Gli altoparlanti wireless sono senza dubbio più pratici e comodi da utilizzare, in quanto si possono collegare senza filo tramite Bluetooth. Ecco le migliori casse per PC wireless da acquistare.

Audiocore AC910 2.1

Chi desidera comprare degli altoparlanti wireless economici può optare per le Audiocore AC910 2.1, un set di casse multimediali Bluetooth con subwoofer e doppi speaker per una potenza complessiva di 35 Watt. Grazie al modulo Bluetooth è possibile riprodurre la musica da qualsiasi dispositivo mobile, tra cui tablet, smartphone e PC portatili, inoltre è possibile collegare le casse tramite l’ingresso audio AUX per le cuffie da 3,5 mm. Non manca un sistema di illuminazione a LED, per rendere più suggestiva l’atmosfera nel gioco e nella visione di contenuti in streaming.

Caratteristiche principali

Casse wireless

Connettività Bluetooth 5.0

Potenza 35 W

Radio FM integrata

Slot per scheda microSD

Illuminazione a LED

Collegamento USB o cavo jack da 3,5 mm

Per laptop, PC fissi, tablet e smartphone

Audiocore AC910 2.1

Elegiant SR400

Un modello da valutare sono senz’altro le casse Bluetooth Elegiant SR400, altoparlanti USB per i PC compatibili anche con iPad, tablet Android, TV e smartphone. Si tratta di un dispositivo portatile, equipaggiato con la connettività Bluetooth 5.0 per garantire un collegamento stabile e preciso, con una potenza massima di 10 Watt e sistema per la riduzione della distorsione. L’installazione è immediata grazie alla tecnologia plug&play, inoltre è presente un impianto di illuminazione a LED regolabile con quattro modalità diverse.

Caratteristiche principali

Casse wireless

Connettività Bluetooth 5.0

Potenza 10 W

Illuminazione a LED

Collegamento USB o cavo jack da 3,5 mm

Per laptop, PC fissi, tablet e smartphone

Elegiant SR400

Edifier R1700BT

Un prodotto top di gamma sono le casse per PC wireless Edifier R1700BT, diffusori da posizionare sulla postazione o sopra uno scaffale, con potenza di 66 Watt e struttura in legno. All’interno è presente un modulo Bluetooth per il controllo a distanza, con telecomando integrato nella dotazione e porte RCA e jack audio da 3,5 mm. Si tratta di altoparlanti attivi con ingressi RCA separati, capaci di garantire un suono ricco e coinvolgente, con sistemi Dynamic Range Control e Digital Signal Processing per minimizzare le distorsioni.

Caratteristiche principali

Casse wireless

Connettività Bluetooth

Potenza 66 W

Collegamento RCA o cavo jack da 3,5 mm

Per laptop e PC fissi

Edifier R1700BT